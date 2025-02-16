有家教！小學生搭港鐵倒瀉薯片碎　獲提醒後即這樣做　乘客激讚

小學生能如此有公德心，實在值得表揚！日前有乘客搭乘港鐵時，見到有小學男學生不慎將薯片碎倒瀉在地，由於學生當時未有察覺，她便作出提醒。男童聞言即時向樓主表示「唔該」，然後拿出紙巾抹拭乾淨地下。



樓主欣賞對方行為，於是拍下照片分享到網上，同時傳送電郵予男童就讀學校，再度作出表揚。不少網民激讚男童有公德心，「好難得有學生咁好手尾，好有教養」、「呢個小朋友嘅爸爸媽媽教得幾好」。



穿著校服的男童拿出紙巾，彎下身清理地下薯片碎。（threads圖片）

小學生搭港鐵 不慎倒瀉薯片碎

該乘客在threads發帖，指當時看見幾個小學生一起搭乘地鐵，而身旁沒有大人陪同，其中1名男童將袋放地下，而袋內的薯片筒蓋突然鬆開，有些少薯片碎跌在地上。由於男童和同學都坐在座位，未能及時察覺弄污車廂，坐於對面的樓主於是作出提醒。男童知悉後馬上表示「唔該」，然後拿出紙巾抹乾淨地下。

即時拿出紙巾清理地下 目擊者讚：有家教

從樓主上載的照片可見，穿着校服的男童拿出紙巾，坐在座位上彎身清理地下薯片碎。樓主見狀覺驚喜，「好耐無喺街遇到呢啲咁乖、咁有家教嘅小朋友」，並稱「有種莫名其妙嘅感動」。她事後亦就事件，傳送電郵予男童就讀學校表揚對方，「已send email畀學校，讚揚呢位乖學生」。

樓主之後傳送電郵予男童就讀學校，表揚對方。（threads圖片）

網民讚男童有公德心：好手尾

帖文引來許多網民讚賞男童，「好難得有學生咁好手尾，好有教養」、「呢個小朋友嘅爸爸媽媽教得幾好，好有公德心」、「呢啲咪好囉，聽話有家教」、「呢啲先叫未來棟樑」、「希望在街上遇多些這類學生去讚揚，營造社會的和諧！」。

應份的需要讚揚 是風氣倒退？

惟有人覺得原本是應份的事，現在社會卻需要讚揚，認為是風氣倒退，「由一種基本、應份嘅事，演變成今時今日嘅奇跡發現，到底係現今一代悲哀，還是上一代教育嘅失敗？」、「常識嘅嘢宜家真係少咗好多人識，所以見到呢種學生真係學你咁講，有種莫名感動」。樓主回覆指，「作為成年人，我都覺得自己跌咗嘢執返係基本，但小朋友仲細，好容易改變或者受人影響」，希望透過是次表揚讓對方明白「做正確嘅事係有人睇到」，一個小動作都可以「makes my day（令我開心一整天）」。

（threads@puichingv）