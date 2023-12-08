值得表揚！沙田小學生見同學倒瀉水　即抹乾地上水迹：唔好跣親人

好行為就應表揚！日前有網民發帖大讚沙田區有小學男生「好有責任（心）」，事緣1名小學男生不慎在街上倒瀉水，另1名男生見狀，因擔心地上水迹會滑倒途人，即時問人借紙巾將水迹悉數擦去。事件引起網民關注，有人認為不少人可能會選擇若無其是地走開，但小學生也懂得承擔責任，大讚他「高質」，「肯承擔，有教養」、「抵讚啊！」，又指要發電郵到學校表揚。



1名小學男生不慎在街上倒瀉水，另1名男生見狀，因擔心地上水迹會滑倒途人，即時問人借紙巾將水迹悉數擦去。（FB圖片）

有網民近日在沙田居民Facebook群組發帖，稱在港鐵大圍站公共運輸交匯處附近見到2名穿着小學校服的男生，應是附近小學的學生。據樓主所言，其中1名男生不慎將水倒到車站對開地上，另1人見狀即時向旁人借紙巾，並蹲在地上抹乾水迹。

樓主稱聽到男生邊說「不要滑倒人」，邊努力擦乾地上，大讚他「好有責任（心）」。從圖片可見，男童蹲在地上，跟前有一灘水及數團紙巾，其間不時有人從他身邊經過，而倒瀉水的男生則有些無措地站在他前方。

帖文一出即獲大批網民點讚，雖然將水擦乾只是小事，但不少人都認為當中可見該男生的品行與教養，會擔心途人滑倒，也會承擔責任，紛紛加以讚賞，「超高質！有家教的乖仔！真係值得大大表揚」、「孺子堪讚，有家教！」、「人的品德就是從小朋友時培養，抵讚」，亦有人表示「要Send俾學校表揚下」、「等學校讚下佢」。

（Facebook）