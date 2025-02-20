衰十一！潛入13歲女友家愛愛　她爸見裸男怒告拒和解　23歲男重判

各地都設有法例保護婦孺，與未成年人士發生性行為便屬犯法！台灣新北市1名23歲男子跟隨13歲小女友偷偷返家過夜，其間發生關係，繼而同床共眠。翌日上午，女童的父親入房擬叫醒女兒，卻驚見女兒和裸男同床，大怒報警提告。



被告強調2人是男女朋友關係，並願意賠償20萬新台幣（約5.11萬港元），但最終和解失敗，法官判處被告「對未滿14歲女子性交」罪名成立，入獄1年10個月。



被告跟隨13歲小女友回家，2人性交後同床共眠。（示意圖/gettyimages）

人父驚見女兒與裸男同床

事發於2024年4月30日凌晨1時許，23歲劉姓男子跟隨13歲小女友偷偷返回女方位於新北市住所過夜。到了翌日早上7時許，女童父親入房打算叫醒女兒，詎料驚見女兒與劉男同床，而劉男當時全身赤裸。人父頓時氣極，決定報警提告。

女童父親入房驚見女兒與被告同睡一床，被告甚至全身赤裸，人父事後拒絕和解。（示意圖/gettyimages）

被告願賠償 人父堅拒和解

劉男接受調查時承認罪行，同時強調2人是男女朋友，在兩情相悅的情況下發生關係。雖然女受害人不願提告，但案件仍在新北地院審理。台媒於今年2月報道，被告表示願意賠償20萬新台幣（約5.11萬港元），但人父要求法官重罰，不願意和解。法官裁定被告「對未滿14歲女子性交」罪名成立，判刑1年10個月，案件仍可上訴。

（聯合新聞網）