窮遊香港！台女「草叢藏行李」省$100寄存費：別想從我手上拿到錢

【香港旅遊／寄放行李】出外旅遊要帶着行李，的確不方便玩樂，但要確保行李安全便要付出相應代價！有台灣女生於社交平台發布影片講述「香港旅遊省錢攻略」，表示自己到大嶼山天壇大佛旅遊時，因想節省100港元寄放行李費用，於是把行李篋藏在附近草叢，結果4小時後在原地取回。她對這「省錢」做法感到滿意，霸氣炫耀：「別想從客家人手上拿到錢。」



影片引來網民熱議，有人認為100元寄放行李費用太貴，「$100寄存行李超級overprice喎」、「100HKD絕對比打劫更過分，反正沒有阻塞通道」。但也有大批網民認為樓主的做法「肉酸」，「影衰台灣人」，又強調這是「個人修養」問題，不應牽扯到「客家人」層面，「請不要把客家人拉下水。這是你的個人教養問題」。樓主其後補充，指行李篋內基本上都是「被拿走也沒關係的那種（東西）」。



有台灣女生到大嶼山天壇大佛旅遊時，因想節省100港元寄放行李費用，於是把行李篋藏在附近草叢。（threads影片）

台女遊港為節省100元「草叢藏行李篋」

旅遊為了「省錢」，可以去到幾盡？該名台灣女生於2月15日（星期六）在社交平台threads發布影片，講述在香港大嶼山天壇大佛旅遊時「草叢藏行李」經歷，明言「唐山過台灣沒半點錢，說的就是我。要我花100港幣（將近500台幣）寄放行李是不可能的」，又稱「來自（台灣）中壢的客家人要發揮客家精神到香港」。

影片長40秒，見到該名束馬尾台灣女生，正四出找「安全地方」收藏行李篋。她一開始先嘗試把行李篋藏在雜貨店外角落處，但認為效果不好，輾轉發現1處隱蔽草叢，於是小心翼翼把行李篋藏進草叢。雖然遠看仍會見到行李篋部份身影，但台女留下「我有信心（行李篋安全）」1句後，前往天壇大佛旅遊。

台女一開始先嘗試把行李篋藏在雜貨店外角落處，但認為效果不好。（threads影片）

台女輾轉發現1處隱蔽草叢，於是小心翼翼把行李篋藏進草叢。（threads影片）

台女輾轉發現1處隱蔽草叢，於是小心翼翼把行李篋藏進草叢。（threads影片）

台女輾轉發現1處隱蔽草叢，於是小心翼翼把行李篋藏進草叢。（threads影片）

遠看仍會見到行李篋部份身影。（threads影片）

雖然遠看仍會見到行李篋部份身影，但台女表示「我有信心（行李篋安全）」。（threads影片）

原地取回行李篋 台女：別想從客家人手上拿到錢！

4小時後，台女顯得相當雀躍，回到草叢成功取回行李，更自信表示「我看這重量（行李篋）東西一定沒有少」。影片最後台女拖着行李篋離開，並豎起大姆指，似乎相當滿意成果，畫面則寫上「別想從客家人手上拿到錢」。

4小時後，台女回到草叢成功取回行李。（threads影片）

4小時後，台女回到草叢成功取回行李。（threads影片）

4小時後，台女回到草叢成功取回行李。（threads影片）

4小時後，台女回到草叢成功取回行李。（threads影片）

影片最後台女拖着行李篋離開，並豎起大姆指，似乎相當滿意成果。（threads影片）

網民爭議「肉酸」vs 寄放行李費用太貴

網民看過影片議論紛紛，有人認為寄放行李費收100元實在太貴，「$100寄存行李超級overprice喎」、「100HKD絕對比打劫更過分，不怕被大媽順手牽羊就可以，反正沒有阻塞通道」、「我去香港迪士尼也是啊！要我花150港幣放那個置物櫃，根本不可能」。

但也有大批網民認為相關做法「肉酸」，「影衰台灣人」，「可以不要這樣嗎？」、「我只想問一個問題， 如果最後不見了，你們會怎樣做？」、「基本上這些都不用香港人來留言，台灣人看到樓主都覺得很丟臉」、「做了沒水準的事還po上社群媒體沾沾自喜」、「被警衛或工作人員認為是爆裂物或有害包裹報警的話，你們就笑不出來了」。

也有網民強調這是「個人修養」問題，不應牽扯到「客家人」層面，「請不要把客家人拉下水。這是你的個人教養問題」，「我是客家人，但我不會這麼做」、「窮就是窮，不要扯到客家精神」、「你在丟台灣人和客家人的臉，請不要成為失格的旅人」。

面對網民批評 台女這樣回應

面對網民批評，樓主留言回應表示，「基本上（行李篋）裏面東西都是被拿走也沒關係的那種（東西）」。