旺角殘廁激戰影片瘋傳！啪啪聲響徹街頭　大媽走近霸氣KO笑爆全網

【不雅影片】「愛愛」也要注意地方！本港網絡瘋傳1段「旺角殘廁gathering」影片，指旺角花園街傷殘廁所（殘廁）傳出疑似「性交」聲音，而且相當嘈吵響徹附近範圍，有大媽看不過眼，上次敲門要求降低聲量，「細聲啲啊！好X嘈啊！」，現場圍觀人士隨即發出陣陣笑聲。



影片引來網民熱議，大讚大媽霸氣，「阿婆好勇」、「黐X線，個阿姨贏晒！」、「又殘廁gathering」。也有人笑言「睇av開得大聲啫」、「人家在裏面拍手也不行？」。另有人質疑真偽，「似係為拍而拍，扮嘢呃流量」。



本港網絡瘋傳1段「旺角殘廁gathering」影片。（影片截圖）

旺角殘廁傳激烈「啪啪聲」

這段「旺角殘廁gathering」影片於社交平台Threads流傳，隨後被轉載到多個本港Facebook群組。現場為旺角花園街殘廁，影片長21秒，畫面移近殘廁大門，聽到內裏傳出激烈「啪啪聲」，疑似有人在內「性交」，而且「撞擊聲」相當嘈吵，響徹附近範圍，吸引大批市民圍觀。

畫面移近殘廁大門，聽到內裏傳出激烈「啪啪聲」，疑似有人在內「性交」。（影片截圖）

畫面移近殘廁大門，聽到內裏傳出激烈「啪啪聲」，疑似有人在內「性交」。（影片截圖）

大媽霸氣KO

這時有大媽走近，彎身想從殘廁大門下方的通風位置探看內部情況但不果，於是大力敲門，喝斥「喂！細聲啲啊！好X嘈啊！叫乜X嘢啊？」。現場圍觀人士隨即發出陣陣笑聲。

大媽走近，彎身想從殘廁大門下方的通風位置探看內部情況但不果。（影片截圖）

大媽大力敲門，喝斥「喂！細聲啲啊！好X嘈啊！叫乜X嘢啊？」。（影片截圖）

大媽大力敲門，喝斥「喂！細聲啲啊！好X嘈啊！叫乜X嘢啊？」。（影片截圖）

現場圍觀人士發出陣陣笑聲。（影片截圖）

現場圍觀人士發出陣陣笑聲。（影片截圖）

網民激讚大媽：好勇

網民看過影片議論紛紛，大讚大媽霸氣，「阿婆好勇」、「心諗霸氣阿婆食鹽多過妳食米」、「黐X線，個阿姨贏晒！」。也有人笑言，「好想知佢（殘廁內的人）點行出門口」、「Coffee當年走得好前」、「人家在裏面拍手也不行？」、「睇av開得大聲啫」、「又gathering」。

不過亦有網民質疑事件真偽，「似係為拍而拍，扮嘢呃流量」。