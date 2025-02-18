出前一丁1款經典口味停售！日清叫轉吃這1款　網民發起行動盼復售

出前一丁一直是香港人喜愛的即食麵品牌，有港女近日遍尋超市都找不到出前一丁微辛咖喱味公仔麵，遂傳電郵詢問日清食品（香港），卻收到「噩耗」，相關產品「現已停產及停止發售」，日清建議她改為嘗試泰式青咖喱味，港女直呼「真係好鬼唔開心」。



不少網民聞訊大感哀傷，「我最愛咖喱味，還我咖喱」、「其實佢哋係憑咩原因去決定一個味道繼唔繼續出㗎？內部說了就算？」，直指青咖喱味無法取代黃咖喱味，「青咖喱唔好食，咖喱味好食好多」。也有網民發起去信日清，「我都會幫手寄信表達，自細就食黃色咖喱味，突然無咗好難頂」。



《香港01》正就事件向日清食品（香港）查詢。



有港女近日遍尋超市都找不到出前一丁微辛咖喱味公仔麵，遂傳電郵詢問日清食品（香港），卻收到停產消息。（fb群組「香港即食麵/杯麵分享群組」圖片）

出前一丁微辛咖喱味停產

該港女於fb群組「香港即食麵/杯麵分享群組」發文，貼出日清食品（香港）的電郵回覆內容，日清向她致歉稱「出前一丁微辛咖喱味產品現已停產及停止發售」，建議她「可嘗試出前一丁泰式青咖喱味」。港女直言，「真係好鬼唔開心，真心覺得咖喱味好好食，明明佢都有咖喱拉麵㗎（但我冇食過）」。她不解問道：「個味粉唔係一樣嘅咩，點解係都唔出咖喱公仔麵呢？」

不少網民聞訊大感哀傷，「我最愛咖喱味，還我咖喱」。（網上圖片）

翻查日清食品（香港）網站，產品列表已尋找不到微辛咖喱味公仔麵，類似口味產品只有泰式青咖喱味公仔麵和咖喱湯味棒烏冬。

翻查日清食品（香港）網站，產品列表已尋找不到微辛咖喱味公仔麵。（日清食品（香港）網頁截圖）

日清食品（香港）建議，「可嘗試出前一丁泰式青咖喱味」。（日清食品（香港）網頁截圖）

日清有類似微辛咖喱味公仔麵口味的咖喱湯味棒烏冬。（日清食品（香港）網頁截圖）

網民：青咖喱味唔係個個鍾意

帖文留言一遍哀號，網民紛紛懷念咖喱味公仔麵及回憶味道，「唔怪得知最近超級市場搵嚟搵去都搵唔到咖喱味啦」、「我都覺得微辛咖喱味好好食，唔知點解會停」、「咖喱味不嬲都係三甲之選」、「嗰個咖喱味出前一丁，一煮就全屋都好香」。也有網民發起去信日清，「我都會幫手寄信表達，自細就食黃色咖喱味，突然無咗好難頂」。

不少網民指出，青咖喱味和黃咖喱味味道完全不同，無可取代，「青咖喱就青咖喱，取代唔到原本咖喱味」、「青咖喱九層塔味濃，唔係個個鍾意，我就食唔到」、「（青咖喱）個味超級奇怪，超唔夾佢啲麵質」。有網民甚至批評日清，「愈多人想食嘅味道，佢哋就愈唔出，反而出啲九唔搭八嘅味，完全唔聽人意見」。