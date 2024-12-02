最強聖誕禮物？這東西全台搶購「開售3天賣光」網民得知停產崩潰

一年一度的聖誕節即將來臨，台灣全家便利店為了搶攻聖誕交換禮物商機，推出了多款聖誕周邊，沒想到其中「聖誕樹絨毛置物箱」開賣不到3天立即銷售一空，部份門市避免民眾特地前往，更是發出緊急公告：「目前已經售完了，廠商也停產了，抱歉。」



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全家推出的這款「聖誕樹絨毛置物盒」於11月27日開賣，毛絨的聖誕樹外型，上蓋打開裡面可用來收納小物，還可以另外加購三麗鷗（Sanrio）吊飾，掛在聖誕樹上作裝飾，可愛實用又充滿節慶氛圍。不少民眾在27日開賣當天就在全家店裡守著，等店員一上架就拿去結帳，但也有不少網友抱怨，才開賣2天就已經買不到該商品，在Threads上發文表示，「好想要全家聖誕樹…可是為什麼我找不到？誰還有多的」，貼文立刻引發熱烈討論。

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網友在底下留言：

「新竹北區跟香山區都跑完沒買到的路過，大概16、17間都沒有，東區請朋友看也沒有，大概就沒希望了」

「早上買了一套，晚上要去買就沒有了」

「昨晚深夜跑了8間都找不到」

「太難了，好難找」

「我跑11間了....還是沒有」

「樹都沒了只剩吊飾」

「今天問店員：活動才第一天，一家店目前只配1個」

「感覺ㄧ燒起來就已經有黃牛開始去掃貨拿來賣了，傻眼」。



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這篇貼文也釣出全家小編親自留言：「限量喔！」網友紛紛回應：

「可以再補點貨嗎，大家都被燒到了」

「一間店都只有一個，真的買不到」

「可以補貨嗎？」

「不要跟其他企業一樣搞飢餓行銷....」



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另外，也有門市避免民眾特地前往，更是發出緊急公告：

「目前已經售完了，廠商也停產了，抱歉。」



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不過，全家似乎也聽見網友的心聲，隨即在Threads個人頁面舉辦抽獎，「抽小編買的全家聖誕樹！要送給follow全家的脆友。」掀起過8千人留言：

「拜託！抽我！就差一顆聖誕樹，我已經打了20間全家」

「全家小編我要聖誕樹，拜託了小編！！」

「拜託小編抽到我！沒有這顆聖誕樹，今年聖誕節過不了了」。



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