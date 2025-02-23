新娘婚禮前夕逃婚！妹妹為「家族顏面」代嫁「準姐夫」　網民嘆慘

難道因為姐姐逃婚，就要妹妹代為出嫁？印尼有女子因為家族聯姻，面對家人施壓下被迫答應結婚，卻在婚禮前一天反悔，其父母為了家族面子，決定由妹妹代替姐姐嫁給「準姊夫」。不過婚禮曝光後卻惹來討論，因為妹妹才18歲，有網民感嘆她成為家族聯姻的犧牲品，「可憐的妹妹，她應該要繼續他的學業」；惟有留言讚賞她的勇氣，「向這位女士致敬，她的思想很成熟」，祝福對方未來可以幸福。



印尼有新娘於婚禮前夕逃婚，妹妹為維護家族顏面，被迫和「準姐夫」結婚。（網上圖片）

印尼女子因家族聯姻 被迫答應婚事

綜合印尼媒體報道，事發於當地南蘇拉威西省的傑尼彭托縣（Kabupaten Jeneponto），有年輕女子為了維護家族顏面，於上周二（2月11日）被迫和「準姐夫」結婚；而據知情的村莊居民透露，這一切始於一場家族聯姻。

當時準新娘維爾達（Wilda）和母親遊歷加里曼丹省（Kalimantan），新郎阿斯達（Asda）的家人上門提親，而維爾達家人同意並決定將她許配給阿斯達。最初維爾達得知後，曾對婚事表示拒絕，但礙於家人施壓和強迫下，她只能無奈答應。

姐姐逃婚 妹妹代為嫁予「準姐夫」

可惜至婚禮前一天，維爾達突然改變主意，臨陣落跑逃婚。為了維護家人的面子，以及履行家族聯姻承諾，年僅18歲的妹妹伊美黛（Imelda）被迫代替姐姐，嫁給本該是她姐夫的阿斯達。

年僅18歲的妹妹伊美黛，代替姐姐嫁給新郎。（網上圖片）

雙方在親人注視下，穿着傳統武吉士服裝，順利完成婚禮。（網上圖片）

婚禮現場貴氣華麗 1對新人在親人注視下完婚

從網上流出婚禮現場照片所見，婚禮如期進行，1對新人穿着粉紅色的傳統武吉士婚禮服裝，並戴上頭飾，女方亦戴上多個金手鐲，可見婚禮甚是華麗。伊美黛和阿斯達在雙方親人注視下，順利完婚結為夫妻。

網民對妹妹替代姐姐出嫁感到痛心，認為她是家族聯姻下的犧牲品。（網上圖片）

男方家族曾對新娘子「換人」存疑慮

雖然伊美黛答應婚事，但其實維爾達父母安排由妹妹代替姐姐出嫁時，男方家庭曾表示疑慮，因為不熟悉伊美黛的性格，阿斯達的家族堅持要先讓她與阿斯達見面，在兩人都願意的情況下，才完成這場「代姐出嫁」的婚禮。

網民同情妹妹 感嘆她成為家族聯姻的犧牲品

這場婚禮曝光後於當地被議論紛紛，不少網民認為婚禮意味伊美黛往後需放棄學業，認為她是家族聯姻下的犧牲品，「如果姐姐不願意，為什麼一開始就必須選擇她？」、「可憐的妹妹，她應該要繼續他的學業」。惟有留言讚賞她的勇氣，「向這位女士致敬，她的思想很成熟」，並祝福對方「姐妹你可以幸福的」。

（綜合）