姐夫變丈夫！21歲女嫁姐夫曬婚照　網民質疑：怎可以？　原因曝光

姐夫變丈夫！印尼1名女子於社交平台貼出婚照，倫理關係惹來質疑「你怎麼可以？」，事關其丈夫竟是前姐夫，但她後來解釋，姐姐因罹患乳癌離世，臨終前把孩子託付給她以及丈夫，加上她亦希望外甥得到妥善照顧，在姻親建議下，決定嫁給姐夫。女子又強調「如果姐姐沒離開，這件事就不會發生」，如今2人既是情投意合，亦算完成姐姐遺願，並承諾往後將會待外甥如親生骨肉般疼愛。



印尼有女子嫁給前姐夫，倫理關係引來網民質疑。（TikTok＠sntafby__）

綜合媒體報道，印尼21歲女子菲比（Sinta Febi）在TikTok帳號「sntafby__」分享照片，表示姐姐在2015年與姐夫朗加（Rangga Lawe Sandjaya）結婚，並貼出當時自己參加婚禮照片。可是事隔8年後，她再次貼出照片，新郎仍是同一人，但自己卻成為新娘子，即她嫁給了姐夫，倫理關係引來網民議論紛紛。有人表示不解稱，「如果是我，無法接受自己男人與姐妹結婚」、「你的姐姐怎麼了？」、「你怎麼可以？」。

不過菲比後來解釋，其實姐姐與姐夫感情很好，2人婚後翌年更生下兒子札恩（Zayn）。可惜姐姐在2021年被診斷罹患乳癌，發現時已經是末期，治療1年後不幸離世，終年30歲。姐姐臨終前把孩子託付給她，以及丈夫共同照顧，才促成這段姻緣。

女子菲比（右）8年前參加姐姐和姐夫婚禮照片。（TikTok＠sntafby__）

面對妻子突然離世，朗加當時悲痛萬分，不忍兒子難受，姐夫父親提議希望菲比可以成為札恩的繼母。當時還在就讀大學的菲比雖然知道姐夫個性好，但不知彼此能否好好相處，故感猶豫。後來從父母口中得知，姐姐治療期間，姐夫一直細心照料，加上菲比自身都希望外甥札恩能得妥善照顧，最終答應結婚。

2人於去年10月完婚，菲比指出「如果姐姐沒離開，這件事就不會發生」，「這段婚姻是我自願，沒有人強迫我，可以代替姐姐照顧她的丈夫與孩子，我很開心」，2人既屬情投意合，亦算完成姐姐遺願。菲比承諾，會待外甥如親生骨肉般疼愛，「我接他放學，時刻給予陪伴…我們關係就如親生母子一樣親密」。

（綜合）