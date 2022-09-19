小姨變老婆│姐難產死　妹與姐夫組家庭外甥變子女　倫理關係惹議

為照顧外甥仔女，她決定嫁給姐夫。安徽1個另類家庭引起網民熱議，事緣當地1名女子難產身亡，遺下一對年幼子女，其妹妹為照顧孩子竟和姐夫組織新家庭，由阿姨變成孩子的「新媽媽」。2人日前接受內媒訪問，女事主透露自己和姐姐小時候喪父，姐姐身故後，不忍2名孩子沒有完整家庭而作出這毎決定，現在孩子亦會叫她媽媽，她亦會盡心努力照顧。男方則指2人會走在一起，原來是外母的建議，2人至今正式領證結婚，是想為女方「留條後路」。雖然有網民批評2人關係有違倫理，但意外地許多網民表達祝福，覺得這種「被動相愛」關係在現實時有發生，「估計再也找不到這麼合適的新媽媽了」。



兩口子結合的最主要原因是照顧孩子。（微博影片截圖）

內媒報道，2013年時，23歲的韓建濤（化名）和同齡的李敏敏（化名）結婚，兩人在浙江打工，翌年誕下長子。2016年，李敏敏懷孕回娘家待產，韓男留在浙江打工並償還房屋貸款，妻子由長妹漂漂（化名）及外母照顧。可惜妻子分娩時難產身亡，醫生只保得住女兒。

韓男稱妻子突然離世他難受得天天借酒澆愁，後來他帶兒子及初生女兒到江蘇找外母及小姨漂漂，讓她們幫忙照顧孩子2年多。他與漂漂會組成新家庭，其實是外母的建議。韓男憶述於2019年時，外母突然叫2人組織新家庭，當時他們尷尬得不敢對望，結果2人認真考慮了許久，終於也認同了新關係。之後他們一起回安徽老家和親友吃個飯就當成了親，但沒有正式辦婚禮。

小姨嫁姐夫必定引來話題，2人也知道別人會在背後講閒話，結果今年5月時，2人第一次拍片上網公開這種家庭模式，當然，部分網民認為他們的關係有違倫理而謾罵，但亦有人表示認同。2人近日接受內媒訪問時，透露幼女出生起就由漂漂照顧，直接叫她做媽媽，2020年時連兒子都改了口，因為女兒和漂漂長得像，旁人還以為是真正母女。

兩人組建新家庭，但未有正式領證和辦婚禮。（微博影片截圖）

李女表示，父親在她10來歲時就離世，遺下4女1子，她感覺活在不完整的家庭，所以不忍看見2外甥有不完整的童年，孩子已叫她作媽媽，她亦會努力照顧好孩子。2人組建新家庭3年，但沒有正式結婚辦婚禮，韓男承認不搞婚禮只領證也可給對方名份，但「我是想給漂漂留條後路」，萬一他也出意外，漂漂法律上也未婚，方便另組家庭，但將來如果經濟條件變好，會為她補辦風光婚禮。

韓男視漂漂作大恩人，2人不生小孩，是漂漂想優先將姐姐的孩子照顧好，好好供書教學。現在韓男會自製桃木工藝品，交給漂漂直播帶貨，自己試過反罵一些說粗口的網民被封過幾次就不再出鏡了，現在收入有時直播7、8小時賺100至500元左右，又透露的確有公司提出合作，但他們還是想腳踏實地賺錢，也沒在做虧心事。

這種關係必會引來熱議，有部分網民認為有違倫理，「別拍視頻了，不是什麼值得誇燿的事」、「這姐姐真是慘，被所有人背刺」，笑稱整件事最大得益者是姐夫，「我也想要個小姨子」、「姐夫笑得好燦爛」、「男主人生贏家，一定不要虧待女方，想到小說裏的喬峯」。

然而，不少人提到2人的關係不是亂倫，而且提議組新家庭的人其實是外母，「我覺得她姐夫一定是一個人品不錯的人，所以她媽和她也比較認可在自己願意的情況下，這也是一個比較好的結局」，這種為孩子「被動相愛」的故事，現實中例子也很多，只是不多人公開生活，「偉大又現實的決定，這樣孩子是最大受益者」、「對孩子來說這是最好的選擇」、「比萬一嫁一渣男好，還能讓侄兒侄女不缺愛」。

（綜合）