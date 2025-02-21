讓座爭議！關愛座女生睡覺被踹醒　大媽迫讓座起腳踢遭乘客們制止

乘客因關愛座（台稱「博愛座」）引發爭議的事件時有發生，近日台灣有網民發帖稱乘坐捷運時，遇到1名大媽為迫她讓座，竟伸腳踢向1名坐在關愛座上閉目休息的女生，並當眾責罵對方。有其他乘客見狀嘗試制止大媽，而大媽承認有肢體碰撞的行為，卻辯稱「我撥她腳而已」，不過女生卻不滿反駁「你剛踹我超用力的」。影片引起網民熱議，不少網民留言批評大媽行為不當。



網傳影片指台灣1名大媽搭乘捷運時迫人讓座，並伸腳踢向1名坐在關愛座上閉目休息的女生要求對方讓座。（Threads影片截圖）

該名網民在社交平台Threads發帖並上傳影片，指日前乘坐捷運到達龍山寺站附近時，1名大媽上車走到博愛座前，用腳「踹醒」坐在博愛座上閉眼休息的女生，要求對方讓座。他向大媽表示「我位子可以給你坐」，但大媽拒絕，他隨即質問對方「所以你是看女生好欺負故意找人家麻煩嗎？」。

樓主之後用手機拍攝記錄情況再上傳到網上，批評大媽的行為，並指「想坐就好好講，還承認自己踢人，不要逼年輕人用手機錄影教你做人。老而不賢無需敬之」。

大媽辯稱「撥她腳而已」

影片剛開始時，大媽已踢了坐在博愛座的女生並與之發生口角，旁邊1名黑衣乘客嘗試阻止大媽的行為。大媽解釋「我撥她腳而已」，女生不滿反駁「你剛踹我超用力的」，旁邊黑衣乘客則反問大媽「你怎麼知道人家有沒有身體不舒服」。大媽閉口不語，而女生則續稱「你看起來身體非常健康，腿超有力的」。

乘客制止大媽擾人行為

帖文引起關注，2名自稱片中坐關愛座引起爭議的乘客亦留言說明當時情況。該名黑衣乘客留言指當日與被踢的女生同樣坐在博愛座上，後來涉事大媽與丈夫上車後「徑直走向我們並指着位置說這邊有博愛座快坐，完全無視於在位置上的我們」。

該名乘客留意到大媽的丈夫看起來的確行動不便，於是便起身讓座給他。但是旁邊的女生正在休息，沒有讓座給大媽，結果大媽就「踹她多下並罵她讀那麼多書也不會讓位」。該名乘客又指「博愛座是給有需要的人坐的，踹那麼多下還那麼大力，真的有需要做博愛座嗎？」。

旁邊1名黑衣乘客嘗試阻止大媽的行為。（Threads影片截圖）

涉事女生發帖抱怨

而該名被踢的女生則在網上發帖抱怨，指自己因為連續3天休息不足，上車見到只剩博愛座有空位，於是就坐上去，不久就開始打瞌睡，隨後就遭到在某站上車的大媽「用力踢」她的腳並罵她不讓座。她回應「請用說的，不要動手動腳」後，又被大媽踢了一腳。她坦承自己之後以較輕的力道踢向大媽，並反問「所以我也可以這樣踢你嗎？」，結果被大媽罵「去死」。

女生認為博愛座不是只給老人坐，亦非強制讓座，而是優先禮讓之意，並強調讓座是美德而非義務。她又指大媽不應靠「踢人來搶位置」，也不應倚老賣老，甚至嘲說「阿姨，你看起來也很健康啊！腳勁很大、嗓門很大，妳真的需要博愛座嗎？」。她又指自己平日也會主動讓座給有需要的人，而大媽靠踢人要求他人讓座的行為卻會令人不快及不想讓座。

網民批評大媽

而影片及當事人的留言均引起網民熱烈討論，不少人都認為大媽需要他人讓座時，應開口詢問，而非踢人，「真的有話好好說就好，不要動手動腳，大家要互相尊重啦」、「你如果開口問，那可以商量，但不要當作是理所當然」，亦有人認為「應該取消博愛座了」、「還是說這些長輩一直把博愛座三個字看成老人座」。

而台北捷運資料曾說明博愛座的立意及使用原則，並指「年齡並非唯一標準，身心障礙者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適、年長者或有其他實際需求者等，均可優先使用」。

（Threads）