港鐵兒童將餅乾灑滿地　媽媽只罵不清理　網民怒斥：下車不顧而去

自己的垃圾應該自行清理！有港鐵乘客近日發文公審，有媽媽眼見坐着嬰兒車的子女不慎將一大包餅乾弄灑一地，卻只顧責罵子女，未有清理車廂，隨後更推着嬰兒車在旺角站下車，「遺下一地餅乾不顧而去」。有網民斥責媽媽不清理車廂是故意為之，「佢借啲意扮罵到出門口，但一定唔會執返啲餅」、「淨係鬧個小朋友有咩用，自己執返啦」。



有港鐵乘客近日發文公審，有媽媽眼見坐着嬰兒車的子女不慎將一大包餅乾弄灑一地，卻只顧責罵子女，未有清理車廂。（Threads圖片）

子女將餅乾灑滿地 媽媽只顧責罵

該乘客於Threads發文貼出照片，可見有媽媽推着一部雙人嬰兒車站在車門旁，車上坐着一對年幼子女，媽媽腳旁地面散滿一堆餅乾，身旁乘客均投以目光，注視着一家三口。帖文寫出事發經過，「個小朋友喺車內打開包餅乾然後搞到一地都係，全世界都望住佢哋」，媽媽卻一直只顧責罵，到旺角站後直接下車，在月台「繼續鬧」，「遺下一地餅乾不顧而去」。

網民留言批評，「車廂可以食嘢嘅咩，畀嘢仔女食，仲大大聲鬧仔女」、「其實當個細路一拎包餅出嚟嗰陣，個家長就應該立即喝住『唔准開！返屋企至食！』而唔係任得佢開！」、「家教真係唔係個個有，也唔係個個識」。

港鐵車廂內不准飲食。（資料圖片）

斥媽媽故意不清理餅乾 網民：拖到落車走人

不少網民不滿媽媽只顧責罵子女，未有清理車廂，「鬧唔係畀個仔聽，係想畀人哋『睇』，嗱我知問題我做緊嘢，然後拖到落車走人」、 「正路就攞張紙巾執得幾多得幾多嘅」、「我會講一句：小姐，鬧完未？唔該執返你嘅垃圾」。樓主回覆說，媽媽下車後在月台繼續罵了幾句，至少有30秒，「但係兩個小朋友仲喺度嬉皮笑臉，喺度玩」，有網民認為「做戲做全套呀嘛，如果唔係點樣可以留低餅乾碎唔清」。

有網民分享經歷，指出並非每位媽媽都沒教養，「有次試過一上火車就見到一地都係倒瀉嘢飲，因為架車郁緊所以面積好大，然後有個8、9歲嘅小朋友喺度用紙抹，應該係佢倒瀉然後佢媽媽叫佢一定要抹返。雖然都污糟，但至少教識個仔有承擔」 。