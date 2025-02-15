小學生搭港鐵鋤大Dee？5學童坐車門前玩啤牌　乘客拍照公審惹爭議

把港鐵當是自己的家？竟然坐地下玩啤牌！本港網絡近日瘋傳1張照片，顯示有多名穿着校服的小學生搭乘港鐵時坐在車廂地下玩啤牌，同車乘客指該批學生在「鋤D（鋤大Dee）」，不滿他們阻礙上落客通道，而且有損學校聲譽和自身形象，遂拍照公審，惹來網民熱議。



有人覺得一眾男童行為自私，「公眾地方影響到別人，就唔太好」、「敗壞風氣」。不過亦有人認為拍照者多事，「如果無賭錢嘅話，又有咩問題呢？」、「我覺得唔應該出小朋友樣，應即時同佢哋講，唔聽就搵職員」。



5名穿着校服的小學生，坐於車廂近門口位置玩啤牌。（FB「慈雲山資訊交流」圖片）

5名小學生搭港鐵 坐車廂地下玩啤牌

相片最先應被上傳到facebook群組「慈雲山資訊交流」，樓主指事發於2月7日，她搭乘港鐵時遇到相中一幕。從相中可見，5名穿着校服、相信就讀小學的男童坐於車廂地下，「圍圈」在玩啤牌，目測當時車廂較為擠迫，有不少乘客都需要站着，而學生們坐於近車門位置，難免會影響其他乘客上下車。

目擊者形容：成班𡃁仔不知幾陶醉

樓主補充指「成班𡃁仔不知幾陶醉」，但覺得5人年紀尚幼，「攞副啤牌出嚟唔係咁好，真係有啲核突」。雖然不知對方所就讀學校，但認為他們穿著校服於公眾場所影響他人，實在是有損學校聲譽和自身形象，又質疑「睇到新聞話要資助啲學校，宜家連小學生都搞成咁，仲好意思收資助」，她看不過眼遂拍照公審到網上。

有乘客搭港鐵目睹多名小學生坐車廂地下玩啤牌，認為對方行為有損校譽，拍照公審到網上掀議。（示意圖／資料圖片）

網民轟5學童行為敗壞風氣

帖文掀起網民熱議，甚至被轉載至其他社交平台，有人認為5名男童行為的確不妥，「敗壞風氣」、「無處不賭博」、「無家教」、「公眾地方影響到別人，就唔太好」，又揶揄「佢哋唔開枱麻雀打？」、「數學科狀元專才」。

有人反轟拍照者多事：無賭錢又有咩問題？

惟有留言反轟樓主貼圖公審學童同樣不妥，「咁你身為成年人，有無出聲阻止佢哋，指正佢哋嘅錯誤？又或者通報職員嚟處理？乜都擺上網」、「我覺得唔應該出小朋友樣，應即時同佢哋講，唔聽就搵職員」。另外，有網民認為只要眾人所玩遊戲不涉及賭博，亦無傷大雅，「樓主唔好咁多事」、「如果無賭錢嘅話，又有咩問題呢？」。

樓主之後反擊部份網民，表示「宜家嘅細路好惡，你話佢盞同你開年」，所以絕對不會現場出言指責，而她將照片上傳到網上，「係希望大家重視宜家嘅教育狀況」，認為「你無做錯嘢，人哋亦都無機會放你啲相出嚟」。

乘坐港鐵對其他乘客造成滋擾 可被罰款5,000元

根據第556B章 《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上，或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者最高可被罰款5,000元。

（facebook群組）