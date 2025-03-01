新蒲崗推紙皮婆婆要錢　好心港男給$40　街坊直指已被騙：慣犯嚟

「請食飯黨」大多利用他人同情心而騙取錢財，而近日有港男就疑似上當受騙。港男於新蒲崗遇到1名推紙皮的陌生婆婆，婆婆聲稱整日沒有進食，十分肚餓，並向他索求40元買飯吃。港男思慮再三，眼見對方似乎十分可憐，終是相信對方並非行騙，便給了她40元。



帖文一出即引起網民關注，街坊憑背影認出婆婆，直指她是「慣犯」，總是向途人賣慘索取金錢，甚至連學生哥都不放過，「呢個阿婆已經喺新蒲崗出晒名慣犯嚟」、「我親眼見過佢問啲學生仔要錢，個小朋友銀包嘅$20零用錢都攞埋」。



有港男於新蒲崗遇到1名推紙皮的陌生婆婆，婆婆聲稱整日沒有進食，十分肚餓，並向他索求40元買飯吃。（threads）

該名網民在社交平台Threads發帖，表示日前於新蒲崗遇到1名推着手推車的婆婆問他可否請她吃個麵包，但他當時急着辦事因此未有施以援手，但就打算若回程經過再見到對方時便嘗試幫忙。

約15分鐘後，樓主再途經該處並見到該名婆婆，於是主動詢問對方是否想吃東西，婆婆聲稱「好肚餓，成日都冇食嘢」，並向樓主索取40元買飯吃。

樓主善心幫忙

樓主留意到婆婆似乎體弱乏力，「我見佢身上有啲味，連行步路都冇力，架裝住紙皮嘅手推車郁啦佢都冇為意淨係望住我」，於是他幫忙扶着手推車，並給了婆婆40元。

他解釋，平日遇上「請食飯黨」時大多不會理會甚至破口大罵，但見婆婆處境決定還是相信對方一次，「真係第一次咁樣俾人問都真係會照畀，希望佢唔會運用我唯一一次好心呃我啦，雖然呢個世界係『好人冇好報』，但我都認為畀得就係『施恩莫望報』」。

有街坊上傳照片並留言指婆婆是區內著名的「慣犯」，常「賣慘」向途人索取金錢。（threads）

街坊直言婆婆是「慣犯」

而樓主晚上第3次遇上婆婆時，拍攝其背影並於網上發帖講述事件，結果引起網民熱議。而有新蒲崗街坊更認出婆婆，指她時常向途人「賣慘」索取金錢，「我親眼見過佢問啲學生仔要錢，個小朋友銀包嘅$20零用錢都攞埋」、「琴晚7點幾經過，我都見阿婆開工，又問我攞錢」、「笑死！我次次去新蒲崗佢都叫我畀錢佢買包」、「佢架紙皮車會郁係因為長期冇紙皮喺上面」、「呢排勤力咗，又見佢出嚟呃錢。我前兩日先阻止一個男人」。亦有人直言樓主已被騙，「放心啦，你俾人呃咗。呢個阿婆已經喺新蒲崗出晒名慣犯嚟，仲有兩層樓揸手，不過你都好善良，保持善良」。

而樓主得知「真相」後更氣得爆粗，並指婆婆表裏不一，「如果作為騙子個戒心好似好低又冇乜自我保護性咁…不過多謝你話我知」。

另有網民讚揚樓主善心，但亦勸他保持警覺，並建議「要錢嘅一定係呃人，要嘢食就無乜所謂可以買畀佢、「都係嗰句，肚餓想食飯我可以買畀你，如果佢堅持要錢唔要飯就一定係呃人」。

（Threads）