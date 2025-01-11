研究分析「10萬次無套性行為」未感染愛滋病　稱病毒量低不會傳染

只要愛滋病毒測不到，就不會傳染為「U=U」的概念，即Undetectable = Untransmittable。台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，根據研究累積超過10萬次的無套性行為，就算另一半是愛滋感染者，也不會受到傳染，然而此概念尚未普及，根據調查僅有一半民眾了解。



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台灣自1984年通報確診第一例愛滋感染者迄今40年，走過最初對於愛滋病的不瞭解與恐懼。近10年來，隨著醫療進步與愛滋治療藥物研發進展，透過高效能抗愛滋病毒藥物治療，感染者遵醫囑持續穩定服藥，有效控制體內愛滋病毒量，不但促進感染者自身健康與生活品質，讓愛滋病毒感染成為可控制的慢性病。

洪健清表示，自2018年UNAIDS發表「U=U國際愛滋治療共識」以來，已經受到全球超過105個國家、1千多個政府機構和組織的支持與響應，包含：世界衛生組織（WHO）、國際愛滋病學會（IAS）、美國疾病控制與預防中心（CDC）等。

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「U=U」是當前重要的愛滋防治策略之一，主要奠基於4項發表於國際知名醫學期刊的關鍵醫學實證研究結果，均證實當感染者體內病毒量被藥物穩定有效控制時，無透過性行為傳染給伴侶的案例。然而，根據2023年台灣愛滋防治政策民意調查結果，「U=U」的認知度部分，僅5成台灣民眾了解，顯示此概念並未普及。

洪健清說，愛滋病毒雖透過血液或體液傳染，但愛滋病毒量的高低才是傳染力的關鍵。台灣目前愛滋感染第一線治療處方單錠複方藥物，只要一天一顆，愛滋感染者便能控制病毒量，鼓勵感染者持續穩定治療並維持體內愛滋病毒量低於200 copies/ml，也就是醫學上定義為測不到病毒。而一般日常生活接觸（如：擁抱、牽手、共用餐具或馬桶、蚊子叮咬等）都不會傳染愛滋病毒。

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UNAIDS提出2030年達成「95-95-95」目標，95％的感染者知道自己感染愛滋病毒、95%感染者已服藥、95%服藥感染者達到病毒量測不到。洪健清表示，去年台灣愛滋預估可達成「92-96-95」，優於2023年全球平均「86-89-93」，在各界攜手努力推展各項愛滋防治策略下，台灣已顯現防治之成效。然而，要達成全球愛滋防治三零願景（零歧視、零感染、零死亡）的最大挑戰得靠全面消除愛滋污名與歧視。

只要愛滋感染者持續穩定治療並維持體內愛滋病毒量低於200 copies/ml，就算無套性型為也不會傳染愛滋病毒。（台灣疾管署提供）

各類途徑的愛滋感染風險。（台灣疾管署提供）

根據調查台灣民眾對「U=U」概念仍沒有普遍認知。（台灣疾管署提供）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】