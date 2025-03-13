綠置居2025申請懶人包｜申請時間日期/地點/售價　4類人不可申請

【綠置居2025／申請資格／價錢／申請日期】新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2025」預計今年內接受申請，到底今次「綠置居」會有哪些屋苑推出？又會提供多少個單位呢？



根據香港房屋委員會（房委會）及香港房屋協會（房協）2024年9月公布的公營房屋預測建屋量文件，2025至2026年會有多個綠置居項目完工，當中觀塘區九龍灣宏照道、沙田區馬鞍山錦柏苑、以及北區粉嶺北、古洞北及上水共5個地段，預料提供超過1萬個綠置居單位，當中錦柏苑已於綠置居2022發售，而貨尾及撻訂單位預計會於新一期綠置區再發售。



究竟如何申請綠置居2025？哪5類人合資格？綠置居售價？轉讓限制？以下申請10大須知一一話你知。要留意，如重複申請將會被「DQ（取消申請資格）」！



新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2025」預計今年內可接受申請。（資料圖片）

須知1：綠置居2025｜申請日期時間

綠置居2025預計將於今年內推出，房委會暫未公布申請及截止日期，惟參考過往安排，預計會於居屋揀樓結束後公布申請日期，例如居屋2022於2023年2月下旬才完成揀樓，綠置居2023則於同年3月下旬接受申請。居屋2024將於今年第二季開始揀樓，故估計新一期綠置居將於第三季開始接受申請。

要注意的是，相關申請時間只適用於到綠置居銷售小組辦事處遞交申請表及網上申請，各屋邨辦事處、分區租約事務管理處及其他收表處，只會於其個別辦公時間內收取申請表。

須知2：綠置居2025｜單位、售價

根據房委會及房協2024年9月公布的「公營房屋預測建屋量」文件，2025至2026年會有多個綠置居項目完工，分布觀塘區、沙田區、北區、古洞北及上水5個地段，合共提供10,100個綠置居單位。

1）觀塘區宏照道第二期（提供1,500個單位）

2）沙田區馬鞍山錦柏苑（提供1,900個單位）（已於綠置居2022發售）

3）北區粉嶺北第15區東第一期（提供1,000個單位）

4）古洞北第19區第一期（提供4,300個單位）

5）上水第4及30區2號地盤第二期（提供1,400個單位）



根據房委會及房協2024年9月公布的「公營房屋預測建屋量」文件，2025至2026年會有多個綠置居項目完工，分布觀塘區、沙田區、北區、古洞北及上水5個地段。（資料圖片）

錦柏苑模型。（政府新聞處圖片）

錦柏苑A座2樓至19樓4號單位模型。（政府新聞處圖片）

要留意的是，馬鞍山錦柏苑已於綠置居2022發售，而綠置居2023仍賣剩18個單位，連同撻訂單位有機會在新一期綠置居發售。另外，北區粉嶺北第15區東第一期、古洞北第19區第一期，以及上水第4及30區2號地盤第二期單位，撥作「公屋／綠置居」用途，意味實際綠置居單位數目，仍有待房委會公布。

2025/26 至 2029/30 預計完工項目▼▼▼

2025/26 預計完工項目。（「公營房屋預測建屋量」文件）

須知3：綠置居2025｜申請資格

綠置居2025暫未公布申請詳情。參考綠置居2023，申請者須符合4項資格，但有6類人不符合申請資格，詳情看下圖。

4類人可申請▼▼▼

1）房委會轄下公屋住戶

2）房協轄下甲類出租屋邨或年長者居住單位的住戶

3）持有由房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書《祇適用於出售綠表置居計劃單位》的人士

4）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者，而受惠者及其家庭成員並無違反租金津貼協議內任何條款



4類人不符合申請資格▼▼▼

1）有條件租約住戶

2）以按月暫准租用證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



屢抽不中者獲多派一個抽籤號碼

為配合2024年《施政報告》，房委會優化資助出售單位的安排，今期綠置居開始，會向前2次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者，分派多1個抽籤號碼，增加他們成功購買單位的機會。



綠置居折扣較居屋大，故更受市民歡迎。（資料圖片）

須知4：綠置居2025｜申請方法

綠置居2025暫未公布申請詳情。參考綠置居2023，可透過網上申請、到綠置居銷售小組辦事處／各屋邨辦事處／分區租約事務管理處等遞交申請表，以及郵寄申請（以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理）。

須知5：綠置居2025｜申請費用及繳交方法

綠置居2025暫未公布申請詳情。參考綠置居2023，申請費用為270元。如網上申請，申請者須以信用卡（VISA、MASTERCARD、JCB或UNIONPAY銀聯）或「轉數快」繳費；如郵寄／親身遞交申請表，須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳交申請費，支票或本票抬頭書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者身份證號碼及聯絡電話。

綠置居折扣較居屋大，故更受市民歡迎。（資料圖片）

須知6：綠置居2025｜1類人自動參加毋須再申請

具有有效資格的「居屋2024」綠表申請者，可選擇申請參加「綠置居2025」而毋須重新遞交申請和繳付申請費。

須知7：綠置居2025｜重複申請會DQ

參考綠置居2023，如有重複申請，不論任何原因及無論是網上或紙本申請，一律作廢，已繳付的申請費不會退還，亦不能轉讓。如申請者及／或家庭成員分開名列於兩份或以上申請，或夫婦分開名列於兩份申請表申請，亦作重複申請論。

須知8：綠置居2025｜更改已遞交資料方法

參考綠置居2023，若申請者及／或任何名列申請表上的家庭成員的資料或家庭狀況有改變，須以書面通知房委會綠置居銷售小組（地址：九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓）。

（資料圖片）

須知9：綠置居2025｜攪珠及揀樓日期

房委會暫未公布綠置居2025申請詳情。參考綠置居2023，預計在申請後2個半月攪珠，再過約3個半月開始選樓，如綠置居2025於今年第三季接受申請，預計第三季尾至第四季初攪珠，到明年第一季選樓。

須知10：綠置居2025｜轉讓限制

參考綠置居2023，購買綠置居會有以下轉讓限制：