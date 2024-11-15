蘇民峰2025蛇年運程｜犯太歲化解方法　12生肖整體運勢一文看清

蘇民峰2025蛇年生肖運程出爐！香港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《蘇師傅2025年蛇年運程》書，而在個人facebook早前都發佈影片，為大家分析12生肖在蛇年的運勢。到底哪個生肖在蛇年事業最好？哪個生肖有正桃花？犯太歲又可以如何化解？蘇民峰師傅逐個生肖解答，逢凶化吉無難度。



本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析12生肖在2024年蛇年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

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蘇民峰師傅指，出生不同日子，平/熱/寒命人，也會有不同的運程。

寒命人-生於西曆8月8日-3月6日（立秋後驚蟄前）

熱命人-生於西曆5月6日-8月8日（立夏後立秋前）

平命人-生於西曆3月6日-5月6日（驚蟄後立夏前）

屬蛇運程運勢2025 - 犯太歲

屬蛇人士在蛇年犯太歲，易有悲觀負面情緒，最緊要切勿鑽牛角尖。24歲就容易有感情變化;36歲和48歲負面情緒就比較嚴重，容易思想負面，就算沒有事情發生也會覺得有事情發生。特別要留意農曆四月，需要外遊散心。在健康方面，屬蛇人士蛇年牙齒及腳要多加留意。因為有「劍鋒」和「伏屍」，代表容易受金屬所傷，甚至見血。財運方面，排第十二，更有2個凶星影響。想知屬蛇犯太歲可以如何化解?更多屬蛇感情/事業/健康運程2025詳情請看

屬蛇人士今年犯太歲，圖為屬蛇藝人Ivy So蘇雅琳。（Ivy So IG圖片）

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屬馬運程運勢2025 - 咸池桃花

屬馬在2025年因為有桃花的幫助下，人緣較佳，對事業財運都有正面影響。但同時也受到凶星的影響下，好多計畫易成空，又容易被對手搶先一步截糊。而感情方面，今年有「咸池」星，易有霧水桃花。但整體都因為桃花年年而看高一線。更多屬馬感情/事業/健康運程2025詳情請看

屬馬人士「咸池」星，易有霧水桃花。圖為屬馬藝人阿Day許軼。（資料圖片）

屬羊運程運勢2025 - 太歲遙合

屬羊在蛇年是太歲遙合，比較易有遠方的貴人幫助。今年沒有吉星，凶星方面都對你影響不大，所以都係看你自身的力量。不過姻緣、事業方面都比較平穩。而運氣方面，寒命平命熱命人會有不同的運程。更多屬羊感情/事業/健康運程2025詳情請看

屬羊人士今年要看自身的力量。圖為屬羊的十優港姐麥明詩。（麥明詩IG圖片）

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屬猴運程運勢2025 - 太歲刑合

在2025年，屬猴的你是太歲刑合年，人緣好但是非都多。今年有三粒吉星，三粒凶星，相方力量會拉扯。而其中一粒吉星是「太陰」，是代表有女貴人，所以同事、上司下屬，如果是女人都會對你有幫助。更多屬猴感情/事業/健康運程2025詳情請看

MIRROR成員Anson Kong江𤒹生生肖屬猴。（資料圖片）

屬雞運程運勢2025 - 太歲相合

屬雞今年蛇年是不錯，蛇雞相合，代表人緣好，各樣事情都穩定。感情方面，單身者可留意今年桃花月份。要留意的是，今年凶星較多，易有官非/小人，所以要留意如何避免。事業上，吉星有利打工仔升職。更多屬雞感情/事業/健康運程2025詳情請看

屬雞人士今年人緣好。圖為屬雞的MIRROR成員Ian 陳卓賢。（資料圖片）

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屬狗運程運勢2025 - 紅鸞桃花年

而在蛇年，屬狗是排第一，是紅鸞桃花年，對姻緣、事業都有好的影響，單身者更可容易結識到好的另一半。不過要留意，屬狗在上年2024龍年是沖太歲，要留意沖太歲不會在2024年就立即完，會延續到2025年的農曆3月(新曆5月6日之前)，所以要注意腸胃健康。

屬狗人士蛇年是紅鸞桃花年。圖為屬狗藝人古天樂。（資料圖片）

屬豬運程運勢2025 - 沖太歲

屬豬人士今年沖太歲，代表有變動， 包括感情、住屋或事業上改變。雖然屬豬人士桃花財運排第11，但也不是那麼壞。在感情方面會易有轉變，包括分手、結婚、懷孕。而事業工作轉變方面，寒命人想想有改變，可以積極進取。

屬豬人士今年沖太歲。圖為屬豬MIRROR成員Anson Lo 盧瀚霆。（資料圖片）

屬鼠運程運勢2025 - 太歲暗合

屬鼠今年太歲暗合，姻緣、運屬於中游的生肖。屬鼠人士今年會有3粒「大力」的吉星，對事業有幫助。而屬鼠人士，今年沒有凶星，沒有相沖，十分平穩。

屬鼠人士包括藝人MC張天賦。（張天賦IG圖片）

屬牛運程運勢2025 - 太歲遙合

屬牛人士今年是太歲遙合，由指會有遠方貴人輔助，例如在香港接觸外地人，或去外地認識當地人。今年沒有吉星，沒有外力的幫助，好多事都需要親力親為。加上今年有3粒凶星，要多加留意自己的健康。

屬牛人士在蛇年要注意腸胃問題。圖為屬牛藝人劉德華。（資料圖片）

屬虎運程運勢2025 - 雙重犯太歲

屬虎人士今年雙重犯太歲，有太歲相穿及太歲相刑。太歲相刑要特別留意。刑是指是非多，但自己全年都解決不了。同時，屬虎的人今年都比較易與他人吵架，蘇民峰師傅建議可以放兩樣野去化解。

屬虎人士今年雙重犯太歲，圖為屬虎藝人楊千嬅。（楊千嬅微博圖片）

屬兔運程運勢2025 - 驛馬年

屬兔人士，今年運程比較平，但都比2024年好，因為2024屬兔人士是太歲相穿，易有是非。而今年是驛馬年，容易外出走動。加上今年無凶星，所以蘇民峰師傅用一個”平”字形容屬兔人士。

MIRROR成員姜濤屬兔，今年程比較平穩。（IG@keung_show）

屬龍運程運勢2025 - 天喜桃花年

屬龍人士在2024是犯太歲年，會有負面悲觀情緒，以及有不同的變化。而要留意，去到農曆3月前，都會繼續受犯太歲的影響，還要加上一個犯太歲月，去到新曆5月6日之後，先會開始受桃花年的影響。今年屬龍是天喜桃花年，天喜是正桃花。

屬龍出生者今年犯太歲，有負面悲觀情緒，以及感情、住屋、事業等都有機會有變化。圖為屬龍藝人：劉俊謙（出生日期：1988年9月26日）（資料圖片）

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