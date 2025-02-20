港鐵內地女「八達通塞壞閘機」影片瘋傳！吵嚷求救　後續尷尬大了

【港鐵／八達通／香港旅遊】乘搭港鐵須正確使用八達通。本港網絡流傳影片及相片，指上水港鐵站有內地女生出閘時，把八達通塞入單程票入口，導致閘機損壞，事後批評被「食卡」，吵嚷要求職員立即開機取回八達通。最後職員到場打開閘機檢查處理。



影片引起網民熱議，有人批評內地女做法離譜，「食咗咪叫人拎返出嚟，好肉酸」、「應該『隊』唔入㗎喎，唔好成日夾硬嚟好無」；也有網民認為旅客不懂用八達通出閘並不出奇，應該體諒，「包容下啦」、「講真唔識唔出奇嘅，我又唔覺有幾可笑」。



港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，上水站於2月19日早上約10時40分，曾有乘客誤把八達通放入單程車票票槽，致未能成功出閘。車站職員到場協助該名乘客取回八達通，閘機其後繼續正常運作。



本港網絡流傳影片及相片，指上水港鐵站有內地女生出閘時，把八達通塞入單程票入口，導致閘機損壞。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」）

內地女上水站出閘 八達通塞入票口致損壞

必須正確使用港鐵設備。有港男2月19日（星期三）於Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」發布影片及相片，指港鐵上水站有內地女生出閘時，把八達通「攝」入單程票入口「整壞部閘機」，之後更「賴架機食咗佢張八達通，鬼殺咁嘈，要求即刻開機，拎返張八達通畀佢」。

吵嚷投訴被食卡 要求職員立即開機取回

從影片見到，該內地女生筆直站在閘機旁邊等候，閘機熒幕一直顯示「車票失效，請往客務中心」，相信閘機已「當機」暫停使用。

該內地女生筆直站在閘機旁邊等候，閘機熒幕一直顯示「車票失效，請往客務中心」，相信閘機已「當機」暫停使用。（影片截圖）

該內地女生筆直站在閘機旁邊等候，閘機熒幕一直顯示「車票失效，請往客務中心」，相信閘機已「當機」暫停使用。（影片截圖）

該內地女生筆直站在閘機旁邊等候，閘機熒幕一直顯示「車票失效，請往客務中心」，相信閘機已「當機」暫停使用。（影片截圖）

該內地女生筆直站在閘機旁邊等候，閘機熒幕一直顯示「車票失效，請往客務中心」，相信閘機已「當機」暫停使用。（影片截圖）

職員這樣處理

而從相片見到，1名女職員到場打開閘機頂蓋檢查處理，內地女與職員在場討論。不過相片亦見到，內地女轉第二部閘機出閘，熒幕同樣顯示「車票失效，請往客務中心」，無法通過，未知原因。

女職員到場打開閘機頂蓋檢查處理。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」）

女職員到場打開閘機頂蓋檢查處理。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」）

內地女轉第二部閘機出閘，熒幕同樣顯示「車票失效，請往客務中心」，無法通過。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」）

網民意見兩極 離譜 vs 體諒包容

網民看過影片議論紛紛，有人批評內地女做法離譜，「食咗咪叫人拎返出嚟，好肉酸」、「應該『隊』唔入㗎喎，唔好成日夾硬嚟好無」、「整壞部機要佢賠」、「下次寫埋說明書點用」。

不過也有網民認為，旅客不懂用八達通出閘並不出奇，應該體諒，「包容下啦」、「講真唔識唔出奇嘅，我又唔覺有幾可笑」。