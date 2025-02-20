的士乘客稱：前面雪糕筒有落　停錯位爆粗狂罵　司機1句反擊獲撐

乘搭的士應清楚指明目的地，以免爭拗。本港網絡流傳1段影片，有的士男乘客向司機表示「前面雪糕筒有落」，惟司機未有停在其心中所想的「雪糕筒」位置，更指「呢個咪雪糕筒囉」，男乘客隨即「大爆發」爆粗狂罵司機，「我指X住（雪糕筒）囉！指X住你望唔X到啊？」、「講到咁X明你都唔X」。司機嬲爆反駁「嗰度3個雪糕筒，你講到明啊！」，但男乘客不接受解釋，雙方充滿火藥味地爭論。最終男乘客放棄爭拗，與家人下車離開的士。



影片引起網民熱議，大部份網民都力撐司機無錯，批評男乘客是「西客」，「指住果個叉知你指住邊個雪糕筒咩？真係吹脹，你嘅視線同司機嘅視線都唔同啦」、「今次的士佬抵幫，堅西客」。



的士司機指着後方，表示該處已有雪糕筒（紅圈示），惟男乘客稱並非他所指的「雪糕筒」位置，故「大爆發」爆粗狂罵司機。（影片截圖）

男乘客：前面雪糕筒有落

這段影片長約1分半鐘，於本港多個Facebook群組流傳。事發2月16日（星期日）下午近1時半，的士車廂內有3名乘客，其中2名長者坐在後座，另1名男乘客則坐在副駕駛座。

差不多到達目的地時，的士司機問「邊個位（落車）啊？」，男乘客回覆「前面啊，前面啊，前面，嗰個雪糕筒嗰度」。惟司機未有在其心中所想的「雪糕筒」位置停下，男乘客便再強調「前面啊，雪糕筒啊」。司機回應「呢個咪雪糕筒囉」，男乘客聞言隨即大聲怒指「前面嗰個啊！」。

差不多到達目的地時，的士司機問「邊個位（落車）啊？」，男乘客回覆「前面啊，前面啊，前面，嗰個雪糕筒嗰度」。（影片截圖）

見司機未有在其心中所想的「雪糕筒」位置停下，男乘客再強調「前面啊，雪糕筒啊」。（影片截圖）

司機指着後方回應「呢個咪雪糕筒囉」，男乘客聞言隨即大聲怒指「前面嗰個啊！」。（影片截圖）

男乘客爆粗狂罵 司機勸冷靜

司機見狀勸喻男乘客冷靜，「哎呀，阿哥啊，你唔使咁勞氣啊……我唔係唔停畀你，架車慢慢行緊去囉」，惟乘客仍相當火爆，「前面嗰個！點X樣勞氣啊？我指X住（雪糕筒）你都唔X見啊？」司機解釋「咁嗰度（原本停下位置）有雪糕筒啊嘛，你咁勞氣做乜啫？無端端又要X」，男乘客爆粗反嗆「X你老X，乜X嘢啊你啊」。

的士司機：嗰度3個雪糕筒

這時坐在後座的疑似母親勸停，「唔好嘈啦」，過雙方都未有停口，司機反駁「無端端又要X，咁又要X啊？嗰到3個雪糕筒，你講到明啊」。男乘客怒吼「我指X住囉！指X住你望唔X到啊？」。司機重申「點知你指邊個啊！又要X啊？咁就要X啊？」，男乘客本來想繼續責罵司機，「唔X使X啊？講到咁X明你都唔X……」，但最終放棄說「咁你講X埋喇」，未有再出聲，的士司機則反嗆「你真係，你講X埋佢啊」。影片最後，的士停下，疑似母親再勸喻「落車啦，唔好嘈啦」，而乘客支付車資後落車。

男乘客爆粗狂罵司機。（影片截圖）

影片最後見到的士停下，乘客支付車資後下車離開。（影片截圖）

影片最後見到的士停下，乘客支付車資後下車離開。（影片截圖）

網民撐司機無錯 批男乘客「正宗西客」

網民看過影片力撐司機無錯，批評男乘客是「西客」，「指住果個叉知你指住邊個雪糕筒咩？真係吹脹，你嘅視線同司機嘅視線都唔同啦」、「黐線㗎，佢角度同司機角度睇都唔同啦，仲有司機揸緊車㗎嘛，仲要睇雪糕筒喺邊咩，低能」、「正宗西客，人哋已經去緊個位仲要X」、「其實呢啲人呢，佢認定咗你知道佢講邊1個雪糕筒，自我中心1個點，覺得你喺到玩嘢，完全唔覺得自己表達能力有問題」、「今次的士佬抵幫，堅西客」。