港鐵「仙氣女乘客」瘋傳！這舉動超震撼：好正　旁邊大叔反成焦點

茫茫人海中相遇，也算是1種緣份。有港男於社交媒體發布相片，指乘搭港鐵時遇見1名心儀女子，「對着一下眼」，但沒有膽量問對方聯絡方法，於是發文求助，「求Thread大神可唔可以幫幫手」。



帖文引來網民熱議，不少人看到女子大讚「有仙氣」、「有氣質」、「好靚女」，又教樓主可如何搭訕打開話題。不過，雖然女子是樓主「尋人」對象，惟女子旁邊的大叔，卻由於1個原因，反而成為網民焦點。



有港男於社交媒體發布相片，指乘搭港鐵時遇見1名心儀女子，「對着一下眼」，但沒有膽量問對方聯絡方法，於是發文求助。（Threads）

港男遇心儀女乘客 向網民求助

該港男1月27日（年廿八）早上在社交平台Threads發文相片，指乘搭港鐵時，遇到1名心儀女子，想認識對方但沒勇氣問聯絡方法，遂向網民們求助，「今朝地下鐵碰着他，對着一下眼，但係唔夠膽問佢攞contact，求Thread大神可唔可以幫幫手」。

相片見到，穿上米白色長袖外套、長頭髮的女子，外表清秀。她背靠在車廂「多用途空間」附近，正在低頭使用手機。（Threads）

相片見到，穿上米白色長袖外套、長頭髮的女子，外表清秀。她背靠在車廂「多用途空間」附近，正在低頭使用手機。女子旁邊站有大叔等多名乘客，樓主則站在女子斜右方，目前至少幾步距離。

網民讚漂亮：有氣質

網民看過帖文議論紛紛，不少人大讚女子「有仙氣」、「有氣質」、「好靚女」，又教樓主可如何搭訕打開話題，「大膽啲，行埋去同佢講；妳件外套好特別，好襯妳嘅氣質」、「真係靚女，試多幾次呢個時間搭車，再勇敢啲去拿contact啦！」。

雖然女子是樓主「尋人」對象，惟因為樓主在帖文使用了「他」，令女子旁邊的大叔，反而成為網民焦點。（Threads）

1原因旁邊大叔反成焦點

不過，雖然女子是樓主「尋人」對象，惟因為樓主在帖文使用了「他」，令女子旁邊的大叔，反而成為網民焦點，「由於個post係用『他』……其實佢係想搵右面個四眼叔叔……」、「想識阿叔就主動啲」。

另有網民批評樓主「偷拍」行為不妥當，「雖然香港無肖像權，但係男人以女人為目的為影到女人的話，唔知會唔會中埋遊蕩」、「感覺好似痴漢」、「點解要偷拍人？尊重呢？」。