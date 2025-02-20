為了性慾！物業管理員於大學廁所裝針孔攝像機偷拍　判刑結果出爐

利用職權之便偷拍實在過分！新加坡1名大學物業管理員因妻子懷孕，他為滿足性慾竟心生惡念，在校內廁所天花板安裝針孔攝影機偷拍。他假裝維修殘廁，明目張膽地搬梯子進入廁所裝設儀器，其間無人發現異常。幸好攝影機只偷拍了1位受害人—被告的男同事，之後這名機警的同事發現儀器並通報校方。而被告尚未來得及查看錄像就被警方拘捕，近日被法院判囚7周。



新加坡1名大學物業管理員在校內廁所天花板安裝針孔攝影機進行偷拍。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，新加坡某私立大學的1名職員上月涉嫌在大學廁所安裝針孔攝影機而被警方以偷窺罪拘捕。被告26歲，馬來西亞籍，自2023年2月3日起於涉事大學內任職物業管理員，日常工作包括維護校內設施。

作案時妻子正懷孕

由於工作原因，被告偶然發現校內某殘廁天花板上穿了個小洞，但他卻沒有進行修理，反而萌生歹念。由於妻子當時正懷孕，他為滿足性需要，於是打算在涉事廁所的天花板洞內放置針孔攝影機拍攝他人私密部位。他於2024年12月開始實行計劃，並從網上訂購了針孔攝影機郵寄到馬來西亞老家。

隨後，他於今年1月16日帶着相關儀器回校工作，於當日下午3時27分假裝維修廁所，帶着梯子進入涉事殘廁，並在天花板破洞中裝設內置記憶卡的針孔攝影機，他將儀器連上移動電源，再用膠帶封好洞口才離開廁所。其間，因為他的職業身份，校內無人發現異常。

男同事極速發現異常

被告藏好儀器不足1小時，就出現了首位—亦是唯一1位—受害人。被告的1名男同事進入涉事殘廁，如廁期間發現天花板的異常，查看後找出內藏的針孔攝影機，於是即時向校方報告。校方調查後決定報警，而警方於事發3日後拘捕被告。

法官宣判被告偷窺罪成，需入獄7周。（GettyImages）

被告被控1項偷窺罪。控方在庭上指被告故意利用職權之便，在不引人懷疑的情況下攜帶梯子進入廁所安裝針孔鏡頭，認為被告有預謀犯罪，情節嚴重，必須嚴懲增加阻嚇力。

辯方律師求情指被告未及查看錄像

而被告的辯護律師則指雖然攝影機拍下了受害人的隱私部位，但因為儀器在短時間內就被發現，被告來不及查看就被捕，且被告並非針對受害同事犯案，而受害人也沒有受到永久傷害，故希望法官予以輕判。

法官最終於2月19日判刑，被告偷窺罪成，需入獄7周。

（綜合）