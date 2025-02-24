白人媽生黑人寶寶！揭人工受孕弄錯胚胎再被奪監護權　告診所索償

十月懷胎、滿心期待生下的孩子，竟然不是自己骨肉？美國1名白人女子在醫療中心採取人工受孕服務，並選擇了1名與她同樣擁有金髮藍眼的白人男子捐贈的精子培育胚胎，但她竟分娩出1名看起來像非裔的黑人男嬰。調查得知原來生育診所誤將另1對夫婦的胚胎植入她體內，而該對夫婦得知女子「代孕」生下他們的孩子後，亦透過法律途徑成功爭取男嬰的監護權。女子莫名失去照顧5個多月的寶寶，痛心不已，近日決心怒告診所索償7.5萬美元（約58.萬港元）。



美國1名白人女子在醫療中心採取人工受孕服務，卻被誤植他人的胚胎。（示意圖，非當事人，GettyImages）

意外生下「黑人寶寶」

綜合外媒報道，美國佐治亞州38歲白人女子穆雷（Krystena Murray）曾透過「海岸生育專科診所」（Coastal Fertility Specialists）進行試管嬰兒生育服務，在醫生幫助下花了2年嘗試懷孕。她最終選擇了1名白人男子捐贈的精子，因為捐精者與她外表相似，同樣擁有金髮藍眼。穆雷隨後於2023年12月誕下1名男嬰，卻驚訝發現寶寶膚色黝黑，看起來像非裔美國人，她即時意識到「有些地方出錯了」，但她仍悉心照顧着辛苦誕下的寶寶，就如同其他新手媽媽一樣。

男嬰血緣父母爭奪監護權

去年1月，穆雷終於收到DNA檢測報告，結果亦如她所猜想，她懷胎生下的寶寶與她並無血緣關係。事實是診所擺烏龍，誤將另1名客戶的胚胎置入她體內。而當診所得知事件並告知男嬰的血緣父母時，該對父母隨後決定起訴穆雷並爭奪男嬰的監護權。

穆雷向律師諮詢，律師指她必將敗訴，因此穆雷忍痛於去年5月在聽證會上主動放棄監護權，自此與寶寶不能再相見。而痛失照顧了5個多月的寶寶，令穆雷悲憤不已，亦決定提告診所，她透過律師表示她深愛孩子並已建立母子情感紐帶，最後卻被帶走孩子，「我永遠無法從這件事中完全恢復過來」。

穆雷批評診所犯錯，令她不知情地為另一對夫婦「代孕」。（示意圖，非當事人，GettyImages）

怒告診所索取賠償

今年2月18日，穆雷在記者會上流淚控訴診所因疏忽導致她受折磨。她指當時能成為母親真的很高興，就算寶寶沒有她的基因，但她卻一直視他為兒子，「我的寶寶在基因上不是我的，身上沒有留着我的血，也沒有我的雙眼，但他現在是、也永遠是我的兒子」。而因為診所的失誤，她被迫放棄兒子的監護權，要經歷痛失愛子的辛酸，因此決定向診所索償7.5萬美元（約58萬港元）。

穆雷的代表律師沃爾夫（Adam Wolf）亦嚴辭批評涉事診所，「這種錯誤不該發生在生育診所裏，這是滔天大罪！」。根據穆雷的訴狀，她批評診所犯下大錯，令她「在不知情的情況下，為另一對夫婦『代孕』」。

穆雷忍痛放棄兒子監護權，自此與寶寶不能再相見。（示意圖，非當事人，GettyImages）

涉事診所就事件作出聲明，診所承認錯誤並致歉，但指穆雷案件是「個別事件」，並沒有其他患者受影響，而診所在發現出錯的當日就開始調查原因，並已採取額外措施以防止同類失誤再度發生。診所又指調查顯示原屬於穆雷的胚胎沒有誤植他人體內，目前仍儲存在診所中，歡迎穆雷隨時重新植入；但穆雷卻表明不想再使用涉事診所儲放的胚胎，並將考慮尋求其他生育診所幫忙。

（綜合）