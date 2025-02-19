帽事嘅？奇葩顧客「賴補牙致懷孕」　闖診所要牙醫賠償　真相曝光

不同行業都會遇到古怪客人作出奇異投訴，而近日網上就流傳影片，指內地有1名女子意外懷孕，卻帶着丈夫去1個月前到訪過的牙科診所吵鬧，稱牙醫補牙材料有問題令她懷孕。夫婦二人更指要到醫院檢查，並要求牙醫賠償相關費用。不少網民都相信了影片內容，懷疑女子出軌懷孕、丈夫被戴綠帽，卻反去誣衊牙醫補牙有問題並索取無理賠償。由於影片內容實在太炸裂，故迅速在網上傳開。



記者翻查資料，發現原來影片是南京某牙醫診所拍攝的搞笑影片，是虛構內容，而診所於上傳影片約20天後回應網民指「劇情演繹，大家切勿當真」，並下架影片，結果令一眾網民氣得表示要報警處理。



網上流傳影片指內地1名女子意外懷孕，卻帶着丈夫去牙科診所吵鬧，稱補牙材料有問題令她懷孕。（抖音影片截圖）

該兩段題為「奇葩顧客懷孕事件」的影片近日在社交平台Threads及抖音上廣傳，並引起網民關注。從影片可見，一對夫妻進入某牙醫診所向牙醫投訴。該名妻子先不滿指上月到診所補牙後就出現月經停止及孕期不適等症狀，「補完牙之後大姨媽就沒來過，而且最近有點食慾不振。有沒有可能你們那個補牙材料有問題，導致我現在懷孕了呢」。

該名女子不滿指上月到診所補牙後就出現月經停止及孕期不適等症狀。（抖音影片截圖）

該名女子不滿指上月到診所補牙後就出現月經停止及孕期不適等症狀。（抖音影片截圖）

女子質疑補牙不當令她懷孕

牙醫呆若木雞，久久未能反應，不太明白女顧客的指控從何而來。而對方就繼續質疑牙醫補牙導致她懷孕。牙醫反問「你懷孕跟我這補牙有啥關係啊？」，而女子堅稱自己沒補牙之前並未懷孕。牙醫駁斥稱「你聽過哪個補牙把人補懷孕的」，但女子卻表示「有人在游泳池游泳都有可能懷孕，那我補牙為什麼…肯定是你材料有問題」。

女子要求牙醫賠償相關費用。（抖音影片截圖）

女子要求牙醫賠償相關費用。（抖音影片截圖）

夫妻要求牙醫賠償

至於後續影片中，牙醫將該對夫妻帶進辦公室詳談。女子表示準備去醫院檢查身體，並要求牙醫賠償相關檢查費和醫藥費。牙醫以厭煩的口吻表示「你這好玩嗎？你補個牙還說補懷孕呢！你這本來就懷孕」。不過，女子的丈夫就旁幫腔指「她補牙之後每天喊着想吐」，而女子也蠻不講理稱「你不給（錢）的話我就天天坐在這嘮」。牙醫表示要報警處理，而丈夫回應「那你報吧，我們走」，隨後該對夫妻起身離開診所。

網民狂嘲：醫學奇蹟

相關影片引起內地及台灣的網民熱議及轉載，甚至有牙醫也轉載影片笑言「牙科小知識：補牙不會導致懷孕」。不少網民懷疑片中女子對丈夫不忠，出軌懷孕卻不願承認，反而去誣衊牙醫的補牙材料有問題，有網民就表示「綠帽！」、「是不是她老公發現孩子不是他的，所以才來找茬的」，也有人嘲笑「她牙齒連着輸卵管」、「牙科兼治 ：不孕不育」、「牙科材料致孕？這可是醫學史上的奇跡」。另有網民就質疑影片內容真偽，懷疑是「擺拍」。

故事以牙醫表示要報警處理作結。（抖音影片截圖）

真相曝光：劇情演繹

記者翻查資料發現，兩段影片最開始是南京某牙醫診所分別於1月20及23日在抖音上傳，而隨着影片在網上發酵愈演愈烈，診所於2月11日回應網民指「劇情演繹，大家切勿當真」。該診所過往不時在抖音上傳影片分享「奇葩顧客」逃賬或提奇怪要求的真實個案，但是次影片卻並未在畫面上列明純屬虛構，故有不少網民都信以為真。

南京某牙醫診所將題為「奇葩顧客懷孕事件」影片上傳至抖音，其後向網民承認「劇情演繹」。（抖音影片截圖）

該診所過往不時在抖音上傳影片分享「奇葩顧客」的實例，而目前已將涉及假劇情的影片下架。（抖音）

真相曝光後，更是氣得一眾網民稱要報警處理，「你文案後面應該加『劇情演繹』幾個字，都以為是真實的事情」、「這樣搞噱頭，也不怕警方介入或被舉報」、「天哪，是不是覺得這樣很好玩啊，造謠滋事」、「亂拍視頻要負責的」。目前，診所已將相關影片下架。不過影片早已在網上廣傳，故在其他平台仍能找到相關影片，而下方留言可見尚有網民相信影片劇情。

（綜合）