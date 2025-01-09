親生子非親生？真懷胎無調換　單親媽與2子DNA不符　真相震驚全網

明明是十月懷胎辛苦誕下，孩子沒有被調換，檢測也沒出錯，但DＮＡ卻顯示母子非親生？美國有單親媽媽為2子申請育兒補助時，被要求檢測DNA證實親子關係，竟發現她與2子的DNA不相符，卻只與前夫的DNA吻合。事件令親身懷孕誕子的單親媽媽百辭莫辯，她更被懷疑拐帶兒童或詐騙福利金。



該名單親媽媽幾經艱苦終於能證明自己「清白」，原來事件是因為她是醫學生極其罕見的「嵌合體」（Chimera），即身上擁有2組不同的DNA特徵，通常發生在異卵雙胞胎身上，其中1個胚胎在懷孕過程中死亡，其細胞被「兄弟姊妹」吸收，導致存活者身上帶有2組不同的DNA，該名媽媽雖與2子的DNA不符，但證實的確是親生母子。有醫學文獻亦指這種個案極為稀少，在醫學史上僅出現過約100宗。



莉迪亞與前夫育有2子，離婚後無法獨力撫養子女，於是向當地政府申請育兒補助，卻發現自己與孩子的DNA不同。（網上圖片）

單親媽媽申援助 揭母子DNA不同

綜合外媒報道，美國華盛頓州的48歲媽媽莉迪亞（Lydia Fairchild）與前夫育有2名兒子，離婚後無法獨力撫養子女，於是向當地政府申請育兒補助。由於申請人需證明與撫養孩子屬親子關係，她與2孩子便了做DNA親子鑑定，結果卻令人大為震驚──她與2名子的DNA並不相符。

報告顯示2孩子與莉迪亞的前夫有親子關係。（影片截圖）

莉迪亞經過懷孕先後誕下2子，但竟出現DNA不符，令莉迪亞百辭莫辯（網上圖片）

2子與前夫DNA吻合

雖然孩子都是經過10月懷胎誕下，但DNA報告卻令莉迪亞百辭莫辯，即使進行了復檢結果也是一樣，看來2子並非她親生，但顯示2孩子與莉迪亞的前夫有親子關係。

單親媽媽被控詐騙 法官要求拍下產子過程

莉迪亞瞬即由弱勢媽媽慘變成拐帶兒童或詐騙福利金的嫌疑人，當局向政府通報後，打算控告她詐騙，同時還要申請取消她對2名子女的監護權。正在此時，莉迪亞與新男友交往並懷孕，在法官要求下，醫院全程錄影記錄了莉迪亞的生產過程，並將胎兒的血液樣本送往化驗。

莉迪亞在所眾人眼前再誕下嬰兒，其DNA鑑定仍是與她不相符。（影片截圖）

莉迪亞屬罕見的「嵌合體」（Chimera），身上擁有2種不同的DNA特徵。（影片截圖）

從莉迪亞子宮提取的DNA，與孩子身上檢測到的DNA是相符，證明了親子關係。（網上圖片）

揭屬罕見「嵌合體」全球僅約100宗

更不可思議的是，根據檢測結果，莉迪亞在眾人眼前誕下的嬰兒，其DNA仍是與她不相符。後來莉迪亞的律師找到醫學案例，經病理學家判定，莉迪亞屬罕見的「嵌合體」（Chimera），身上擁有2種不同的DNA特徵，發生發生於異卵雙胞胎，當其中1個胚胎在懷孕過程中死亡，其細胞可能被它的「兄弟姊妹」吸收，導致剩下的胎兒帶有2組不同的DNA。這種案例極為罕見，在醫學史上出現僅約100宗。

莉迪亞於是再進行深入檢測，發現她頭髮與皮膚上提取到的DNA樣本，與在她子宮內提取的DNA樣本完全不同，而在她子宮提取的DNA，與孩子身上檢測到的DNA卻是相符的，終能證明莉迪亞是子女的親生媽媽，讓她擺脫連串的法律訴訟。