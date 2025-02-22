港鐵扶手環變吊環？阿叔如體操選手「吊吊揈」　網民：做運動幾好

港鐵車廂設有扶手環，方便乘客緊握防止跌倒。惟網上流傳1條影片，顯示1名阿叔乘搭屯馬綫列車期間，將扶手環當作體操的吊環，自己儼如變身體操選手，雙手緊握扶手環，繼而雙腳離地，當眾在車廂「吊吊揈」。



雖然有人擔心扶手環不勝負荷，但亦有許多網民認為片中男子的做法沒有問題，留言指「無霸位又無阻到人，自己chill下咋嘛，唔覺得呢位大叔有咩唔妥，仲幾得意添」 、「在外國是鬆弛和有趣，在香港要被人po上網公審」，更有網民笑言「有機會做下運動都幾好，不過難怪有健身室執笠，周街都『器材』」。



阿叔公然將車廂扶手環當作吊環，雙手先緊握扶手環，雙腳離地「吊吊揈」，儼如變身體操選手。（Threads影片截圖）

扶手環當作吊環 阿叔當眾「吊吊揈」

樓主在Threads用文字交代事件，當時列車由車公廟站開往烏溪沙站方向，影片可見，阿叔公然將車廂扶手環當作吊環，雙手先緊握扶手環，雙腳離地「吊吊揈」，儼如變身體操選手，全程自得其樂，其身旁無人走近，所以沒有影響他人。

有人上載另一角度影片，相信目擊同一情景。（Threads影片截圖）

網民︰做吓運動都被人公審

影片引來大量網民留言，有人上載另一角度影片，相信目擊同一情景。許多網民留言指「其實冇咩問題，冇破壞到設施就得」、「做吓運動都被人公審，阿叔好慘」、「有影響到人就話啫？冇嘅話影嚟做咩？」。

（Threads）