坐車都要健身？港鐵乘客疑攜健身單車月台候車　網嘲：港人愛運動

港鐵雖設有大型行李限制，但近日有網民發現有乘客疑違規攜帶健身單車進入港鐵站範圍，甚至在眾目睽睽下將健身單車帶到月台等候列車，不過就未見該名乘客有在等候或乘車時使用健身單車。有網民對於健身單車能進入月台感到吃驚，另有網民就笑言港人熱愛運動，要爭取時間健身，「等車搭車都要健身」、「健身單車加等地鐵，有得諗啵」。



有網民發現有乘客疑違規攜帶健身單車進入港鐵站月台等候列車。（「深水埗街坊會」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「深水埗街坊會」上傳照片，顯示有人疑攜帶健身單車進入港鐵站範圍。樓主表示神奇，「成部健身單車等上地鐵！只欠未見到佢喺月台或地鐵上面踩住做運動」。

從照片可見，有乘客疑攜帶1部健身單車在月台等車，而月台上也有些乘客排隊候車，健身單車就放置在隊伍後方；另可見該港鐵站主色為橙色，但未能確定是哪個站。

有網民笑言香港人熱愛運動，要爭取時間健身，「等車搭車都要健身」、「健身單車加等地鐵，有得諗啵」。（《闔家辣》劇照）

照片又被轉載到其他群組，引起網民熱烈討論。不少人表示驚訝，難以理解為何體積不小的健身單車可以進入月台，驚呼「咁都得」。另有網民就以單車拆轆為例嘲諷說「拆轆就OK」、「無轆，吹佢唔脹」。還有網民笑言香港人熱愛運動，「等車搭車都可以健身」、「健身單車加等地鐵，有得諗啵」、「地鐵做gym（健身），發達靠今鋪喇」，更有人笑稱「呢個係私家位嚟」。

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李。（資料圖片）

港鐵對乘客攜帶大型行李有限制

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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