港鐵站驚見情人節道歉信！因1事：超害怕，下次不敢　被猜已分手

雖然情人節已經過去，但仍可能見到被遺棄的相關禮物或物品。網上流傳港鐵屯門站其中1條通道的消防栓上，擺放了1封情人節道歉信，內容提及「小雞毛」與「小白寶」道歉，因在復合後的第7個情人節，「小雞毛」因預訂不到尖沙咀1間高級餐廳，「超害怕，下次不敢了」，承諾「會成為1個更可靠的男人，等寶寶可以依賴我」。



許多網民笑言「會令你覺得『超害怕』嘅人，就唔好同佢拍拖啦」、「似係會努力成為更可憐的出氣袋」、「封信擺得呢度，個女仔幾鍾意佢，心照啦」，更有人猜「睇怕已經分咗手」。



港鐵屯門站其中1條通道的消防栓上離奇出現1封情信，信封已經打開，露出硬卡信紙。（facebook專頁「港膠所」圖片）

小雞毛︰會成為更可靠的男人，等寶寶可以依賴我

facebook專頁「港膠所」近日上載該張圖片，用文字交代指在港鐵屯門站其中1條通道的消防栓上離奇發現1封情信，信封已經打開，露出硬卡信紙。

信件下款是自稱「小雞毛」的男子，寫給暱稱「小白寶」的女友，提及今年是復合後第7個情人節，可惜預訂不到尖沙咀1間高級餐廳，擔心女友會生氣。「小雞毛」直言「超害怕，下次不敢了」，同時承諾「會成為一個更可靠的男人，等寶寶可以依賴我」，最後祝情人節快樂。

自稱「小雞毛」的男子寫給叫作「小白寶」的女友，預訂不到尖沙咀1間高級餐廳，擔心女友會生氣，「小雞毛」直言「超害怕，下次不敢了」。（facebook專頁「港膠所」圖片）

網民︰小雞毛，你值得更好

大量網民笑言「分分鐘分埋手先擺封信喺呢度」、「訂唔到餐廳就嬲，小白寶都幾小器」、「小雞毛，你值得更好」。

（facebook專頁「港膠所」）