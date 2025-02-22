機場逾百人搶購人氣公仔！登機證快過時仍等　網民：勁過熊貓經濟

近日社交平台上流傳多張香港機場內拍攝的照片，顯示大批市民於2月21日在機場客運大樓內的「Niko-Niko」生活百貨店外大排長龍，「打蛇餅」式排隊引來不少網民熱議，紛紛討論究竟所為何事。網民其後解釋，原來當天是人氣公仔Chiikawa推出新款商品的日子，該店與官方同日出售4款新公仔掛飾，由於官網一早售罄，因此吸引了大批客人直接到機場，希望成功搶購商品。



有網民指現場一度有逾百人排隊，甚至有人指「0730時已經見到有0735嘅borading pass（登機證）」，即大機會為了排隊搶購潮物而錯過班機。Chiikawa熱潮在港有增無減，有網民笑稱「Chiikawa經濟勁過熊貓經濟」，更指港產熊貓也可從中借鑑。



近日社交平台瘋傳多張在香港機場拍攝的照片，顯示大批市民於2月21日在機場客運大樓內「Niko-Niko」生活百貨店外大排長龍，只為搶購最新款的Chiikawa公仔。（facebook圖片）

近日社交平台瘋傳多張在香港機場拍攝的照片，顯示大批市民於2月21日在機場客運大樓內「Niko-Niko」生活百貨店外大排長龍，只為搶購最新款的Chiikawa公仔。（facebook圖片）

有人指一度有逾百人排隊，甚至「0730時已經見到有0735嘅borading pass（登機證）」，即很大機會為了排隊購物而錯過班機。（Threads圖片）

「打蛇餅」式排隊引來不少網民熱議，紛紛討論究竟所為何事，原來是為了搶購Chiikawa公仔。（facebook圖片）

機場驚現過百人排隊

據Chiikawa官網顯示，新推出的商品為「吉伊壞笑樣公仔掛飾」、「閃亮眼睛兔兔公仔掛飾」、「宅活！兔兔公仔掛飾（應援扇）」、「宅活！兔兔公仔掛飾（螢光棒）」。在周五（2月21日），不少網民在社交平台上傳照片，稱一大早就看到有過百人在機場客運大樓內「Niko-Niko」生活百貨店外排隊，場面壯觀，更有網民直言看到有人拿着早上7時35分的登機證，但在7時30分時，卻仍在排隊，不禁問道「有幾多人因為排呢度missed flight（錯過班機）？」。

機場商店與Chiikawa官方同日出售新商品：

宅活！兔兔公仔掛飾（應援扇）。（Chiikawa官網）

宅活！兔兔公仔掛飾（螢光棒）。（Chiikawa官網）

閃亮眼睛兔兔公仔掛飾。（Chiikawa官網）

宅活！兔兔公仔掛飾。（Chiikawa官網）

吉伊壞笑樣公仔掛飾。（Chiikawa官網）

凌晨3時開始有人排隊

大批網民紛紛在相關帖文留言，並分享稱原來早在凌晨3時，便已經有人到來排隊，又有人路過時以為是機場登機系統有問題，導致大排長龍，「我凌晨3點經過時就有5個（人）左右在排了」、「我仲以為電腦壞咗check in慢」、「大把人上網搶唔到」、「香港零售業最後救星」、「癲到真係，香港幾時開Chiikawa Land？絕對好賺」、「個機場淪陷咗」。

然而，也有人認為毋需在香港花時間搶購，又指排隊中大部份是代購的人，「去日本買好過」、「基本上代購的人蠻多的」。

網民：香港熊貓應該學下

有網民則指Chiikawa公仔有價有市，與另一潮物LABUBU在全球掀起熱潮，絕對有利帶動經濟，「Chiikawa經濟勁過熊貓經濟」、「LABUBU直頭成為世界潮物」，認為其致勝之處在於角色「有故事」，「香港熊貓應該學下」。

（Threads、Facebook）