Chiikawa吉伊卡哇飛鼠聲優靚樣曝光　曾出寫真獲封配音界最美Body

超人氣IP《Chiikawa》（吉伊卡哇）近期在香港及台灣掀起超高話題，周邊商品人氣高漲外，動畫聲優也引起討論，其中幫角色「飛鼠」（小桃）配音的聲優井口裕香因為亮眼外表被邀約拍攝寫真集，造成熱銷盛況，甚至還有人封她為「配音界最美Body」。



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井口裕香從事聲優工作已經21年，15歲就入行的她幫許多動漫配過音，包括《光之美少女》、《Re:從零開始的異世界生活》等作品，近年最有名的就是《Chiikawa》中的飛鼠一角。

井口裕香為《Chiikawa》人氣角色飛鼠配音。（官網圖片）

除了配音工作，井口裕香還在今年4月推出寫真集，她在寫真集裡面不吝於展現出自己的好身材，展現出時而可愛時而性感的風格，寫真集也熱賣到再版4次，不過為了維持身材，井口裕香也下了許多苦心，從她的IG上可以看到，她相當勤奮跑健身房，受訪時也說自己有請教練幫忙訓練臀部線條。

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除了井口裕香，《Chiikawa》另一個人氣角色「兔兔」因為有各種魔性的聲音受到關注，而背後的配音員小澤亞李外表也相當可愛，想不到的是她已經有一個小孩，超級童顏的外表讓大家驚呼：

「根本看不出來！」



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