Chiikawa吉伊卡哇飛鼠聲優靚樣曝光 曾出寫真獲封配音界最美Body
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
超人氣IP《Chiikawa》（吉伊卡哇）近期在香港及台灣掀起超高話題，周邊商品人氣高漲外，動畫聲優也引起討論，其中幫角色「飛鼠」（小桃）配音的聲優井口裕香因為亮眼外表被邀約拍攝寫真集，造成熱銷盛況，甚至還有人封她為「配音界最美Body」。
【圖輯】點圖放大看更多「飛鼠」（小桃）配音員井口裕香的靚相👇👇👇
+34
井口裕香從事聲優工作已經21年，15歲就入行的她幫許多動漫配過音，包括《光之美少女》、《Re:從零開始的異世界生活》等作品，近年最有名的就是《Chiikawa》中的飛鼠一角。
除了配音工作，井口裕香還在今年4月推出寫真集，她在寫真集裡面不吝於展現出自己的好身材，展現出時而可愛時而性感的風格，寫真集也熱賣到再版4次，不過為了維持身材，井口裕香也下了許多苦心，從她的IG上可以看到，她相當勤奮跑健身房，受訪時也說自己有請教練幫忙訓練臀部線條。
【相關圖輯】點圖放大看看「Chiikawa的故事」👇👇👇
+31
除了井口裕香，《Chiikawa》另一個人氣角色「兔兔」因為有各種魔性的聲音受到關注，而背後的配音員小澤亞李外表也相當可愛，想不到的是她已經有一個小孩，超級童顏的外表讓大家驚呼：
「根本看不出來！」
+22
53歲昔日性感女神行衰運 經紀公司突破產 老公彩排臉部骨折受傷35歲女星揮底《新聞女王》高海寧奪亞洲電視大獎女配角 揚威國際日39歲女歌手寫身濕身造型激爆！女子天團出道 5年前曾背夫偷食37歲女星叫T.O.P做「前夫哥」疑認愛 8年前親密合照曝光早傳緋聞黃曉明雙目無神 刪認愛文被質疑分手葉珂：希望這一切是一場夢36歲女星凌晨拍下海濕身戲「幾乎失去知覺」被拉上岸嘴唇指甲發紫
延伸閱讀：
獨家／謝欣穎、王柏傑爆分手「3年姐弟戀」玩完女方已搬家 經紀人發聲了！
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】