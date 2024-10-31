中國大媽瘋搶Chiikawa｜好賺過股票？超狂炒價曝光　這款升值53倍

Chiikawa（吉伊卡哇）最近掀起熱潮，相關的產品也讓收藏者趨之若鶩，甚至能賣出在旁人眼中難以理解的「天價」。



近日有台灣網友發文，發現有Chiikawa的娃娃在網上競拍，居然有人喊出17000元（台幣，下同，約4138港元）的高價，讓網友直呼誇張。

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原PO在Dcard發文，表示自己在threads圍觀這隻Chiikawa「初代南瓜兔」的競拍過程，發現有人喊出17000元的高價（約原價的53倍），讓她驚呼「沒有多打一個0吧」。

經過搜索，她發現該款娃娃的原價只要1540日圓（約78港元），並且也曾在日本拍賣出72000日圓（約3678港元）的驚人的價格。

有網友貼出Chiikawa的競標截圖，原價約78港元的公仔被炒至4千多港元，升值了約53倍。（Threads截圖）

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原PO說自己前陣子在日本當地買了一些周邊，因為是官方直購，價格都很合理，現在看到這些娃娃的轉售價格真是讓她驚呆了，並表示「有些東西我還是看看就好」。

文章引來大批網友留言，有網友直言這根本就是在買股票：

「不要2330（台積電），要買就買這支：537（烏薩奇，Chiikawa角色）」

「買谷（周邊商品）都要跟炒股差不多了」

「我主管也是這樣，入手一堆然後等價錢炒高後再賣出，記得他那時候入手一組三隻的好像4000左右，他轉手賣出去賣9000」

「我同事上個月去日本買了一箱23KG Chiikawa。據說回來賣，直接整省趟旅費還有賺，大概7、8萬的程度」



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也有很多人表示無法理解：

「社團競標文真的一次次刷新我的金錢觀」

「可能是我沒有眼光，不知道為什麼突然很紅，覺得就是個娃娃」

「等風頭過了價格會雪崩吧」



也有網友解釋為什麼這隻娃娃可以喊出天價：

萬聖節我印象只有南瓜兔那個系列再販過吧，這個出過一次後就沒有出現了，現階段對粉絲來說是絕版的。有的時候不見得是多可愛，就是單純它的稀有度很高。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】