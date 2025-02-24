劏客？去柴灣人氣餐廳吃$64餐　埋單1原因驚變$75　食客1招KO退錢

付款時必須先檢查清楚單據！有港男於網上發文表示，於柴灣1家知名餐廳吃了1個標價64元的餐，詎料付款時竟然變成75元，而店員解釋令他更不滿，最終用絕招「KO」對方，獲退回11元。港男指出，不知該餐廳是否慣犯，但提醒其他街坊小心，「食嘢畀錢嘅時候要留意下」。



帖文引來網民熱議，有人質疑餐廳「博大霧」，「做生意唔老實，啲嘢好食到飛起都冇用」、「同搶錢冇分別」；不過，有人認為餐廳職員可能是忙中有錯，毋須苛責，「收多錢都唔會落職員袋」。另有網民稱曾遇到同類情況，「我有1次都係，食個早餐，畀八達通嗰陣諗咗一下點解好似貴咗咁多，之後冇理走咗」。



有港男表示，於柴灣1家知名餐廳吃了1個標價64元的餐，詎料付款時竟然變成75元，最終憑1招獲退款。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

到柴灣餐廳吃64元餐埋單變75元 店員咁解釋

該港男於2月22日（星期六）在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指他當天光顧柴灣1間餐廳，點選了64元的餐，惟埋單付款時，收銀職員竟取另1張75元的賬單讓他付款，「收銀攞另1張$75嘅單嘟八達通，我問點解$75，佢話可能落單嗰個落錯單」。

收銀職員解釋「可能落單嗰個落錯單」。（示意圖／gettyimages）

港男絕招KO即退錢

樓主詢問原因後不滿，出動絕招成功令對方退款，「我話唔緊要，可以睇cam（閉路電視影片）我食過啲咩，如果唔係就報警處理，最後佢退返現金$11畀我」。

樓主補充，不知這餐廳是否「慣犯」，提醒其他街坊小心，「食嘢畀錢嘅時候要留意下……唔知特登定點，成張枱得我1個人食嘢得一張單，收銀都可以嘟錯，奇奇怪怪」。

樓主最終獲退回11元。（示意圖／gettyimages）

網民爭議：博大霧 vs 忙中有錯

網民看過帖文議論紛紛，有人質疑餐廳「博大霧」，「一個人就易發現錢碼有異，如果一家幾口去，未必咁心水清發現」、「做生意唔老實，啲嘢好食到飛起都冇用」、「同搶錢冇分別」。亦有人認為餐廳職員可能忙中有錯，毋須苛責。

也有網民分享同類經歷，「我有1次都係，食個早餐，畀八達通嗰陣諗咗一下點解好似貴咗咁多，之後冇理走咗」、「有試過諗住想睇望下部八達通機扣數銀碼再嘟，都俾人黑面」、「而家周街都係呢類舖，大家記得無論買啲乜都要留意張單，同找數啱唔啱」。