中環天價海鮮餐！10人埋單$1.1萬　這條魚收$3880呻貴：不會再去

又見天價海鮮餐？有港男於小紅書發相表示，他一行10人到中環某酒家用膳，叫了多款海鮮，埋單盛惠11,269.5元，其中1條魚就佔去總數三分一，價值3,880元，令他大呻昂貴，明言「唔會再去」。



網民看過價錢後震驚，「您這一頓頂我們一個月白幹」、「好貴」；但也有網民認出這是中環某星級飯堂，認為價格昂貴是正常，「如果沒試過這飯店，去嘗一下未嘗不可，而且人多能多嘗幾個菜，攤分還好」、「人一世，物一世，有時候偶然消費貴一點當見識一下，別太有心理負擔」。



有港男一行10人到中環某酒家用膳，埋單盛惠11,269.5元，令他大呻昂貴，明言「唔會再去」。（示意圖）

有港男一行10人到中環某酒家用膳，埋單盛惠11,269.5元，令他大呻昂貴，明言「唔會再去」。（小紅書圖片）

10人中環食海鮮埋單逾萬元呻貴：唔會再去

該港男到中環某酒家用膳後，於小紅書發布賬單照片，直呼「唔會再去」。

從賬單見到，樓主一行10人光顧酒家，叫了多款海鮮，包括1條3,880元的「東星斑」、1份360元的「枝鹽脆炸鮮吊片」等，也叫了1份260元的「白灼玉蘭」、1份850元的「炭燒黑鬃鵝」、680元1份的「鳳梨咕嚕明蝦球」，以及900元2份的「禮雲子蒸嫩蛋清」，埋單連加一總計11269.5元。其中1條「東星斑」就佔去帳單總數三分一。

1條「東星斑」就佔去帳單總數三分一。（示意圖）

樓主大呻，「我哋呢一餐係10個人食嘅，食完都覺得好貴所以唔會再去」，又感嘆「那個蒸蛋也很貴，我們沒吃完」。

網民看店名指正常

這頓飯價格引來網民熱議，有人表示震驚，「您這一頓頂我們一個月白幹」、「好貴」、「做的什麼生意，一頓吃上萬塊」。

也有網民認出涉事店舖是中環某星級飯堂，認為價格昂貴是正常。（示意圖）

但也有網民認出這是中環某星級飯堂，認為價格昂貴是正常，「如果沒試過這飯店，去嘗一下未嘗不可，而且人多能多嘗幾個菜，攤分還好」、「人一世，物一世，有時候偶然消費貴一點當見識一下，別太有心理負擔」、「有東星班一定貴，條魚身價一直都是高。鵝普通酒樓都要幾百蚊一隻」。