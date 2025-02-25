恐怖奪命火！一家7口妻兒5人活活燒死　丈夫獨自逃生　揭心酸內情

馬來西亞發生恐怖奪命火警，馬六甲郊區萬里望1處住宅發生大火，一家七口中的妻子及4名孩子均被困屋內活活燒死，35歲丈夫獨自從窗口逃生保命，2女兒則因為不在家逃過一劫。大火幾乎滅門，警方初步調查發現，失火屋子大門、側門及後門皆上鎖，估計5名死者因此無法及時逃出，而丈夫獨自逃生，原來背後藏有心酸內情。



馬六甲郊區萬里望1處住宅發生大火，一家七口中妻子及4名孩子均被困房內活活燒死，35歲丈夫則獲自從窗口逃生保命。（網上圖片）

妻兒5人葬身火海 丈夫獨自逃生

綜合馬來西亞媒體報道，事發2月13日，馬六甲郊區萬里望1處住宅淩晨1時許發生大火，當時在屋內的35歲丈夫莫哈末凱魯丁，從屋後窗口逃生保命，妻子及4名子女則受困屋後睡房及小閣樓，無法逃出，活活燒死。

住宅被大火吞噬。（網上圖片）

妻兒5人活活被燒死。（網上圖片）

5名死者包括妻子萊拉法蒂娜（37歲）、大女兒努達米雅巴達麗莎（13歲）、大兒子依茲達法哈菲祖丁（7歲）、三女兒努達麗拉卡蒂嘉（6歲）、小兒子依茲達尼法迪（4歲）。

火災起因有待調查。警方表示，消防員到達現場時，住宅已經有80%被大火吞噬，而初步調查發現，失火屋子的大門、側門及後門皆上鎖，相信是導致5名死者無法及時逃出原因。由於有傳妻子懷有身孕，要待法醫解剖確認是否一屍兩命。

事發時丈夫獨自逃生，原因心酸。（網上圖片）

丈夫嘗試救出家人 右腿骨折無能為力

至於事發時丈夫獨自逃生，警方指出，丈夫當天睡覺時，大約淩晨1時35分被妻子叫醒，告知家中發生火災；丈夫試圖救出所有家人，但因其右腳因車禍骨折打了石膏，行動受限，加上濃煙導致呼吸困難，最終未能成功，只能眼白白看着家人們葬身火海。

報道指，這家庭還有1名2女兒，幸因暫住祖母家逃過一劫。報道又說，該家庭相信獲得甲州社會及福利局援助。