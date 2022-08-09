奪命火｜消防員衝火場見自己家崩潰　10親人慘死　調查揭心寒疑點

至親們在眼前死去，自己卻無能為力，這種人間慘事令人多麼悔恨！美國賓州上周發生駭人奪命火警，共造成10人死亡，慘劇對參與救援的57歲消防員貝克（Harold Baker）來說尤其悲痛，因為10名死者全是他的親人，包括兒女、外父及孫子等，縱使自己多次嘗試衝入火場，卻一再被大火及高溫逼退，10名親人在他眼前無力回天。

不過當局初步調查指出，事件可能不是意外，若確定有人故意縱火，會展開刑事調查，但強調確實起火原因仍有待調查。



美國賓州發生駭人奪命火警，共造成10人死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發上周五（8月5日）凌晨2時許，57歲的貝克隨消防車前往火場救援，接報時還以為是附近民居起火，卻沒想到竟迎來噩夢，起火的原來是自己的家，「當我們轉彎時，我一眼就知道這是什麼房子」。

到達現場後，看着陷入火海的房子，貝克下車後立即取來裝備想衝入火場救人，無奈卻多次被大火及高溫逼退，無法進入，「我想做的就是進去（火場）找到我的家人」。可惜於熊熊大火面前，貝克顯得無力。

看着陷入火海的房子，貝克想衝入火場救人，無奈卻多次被大火及高溫逼退，無法進入。（網上圖片）

大火最終造成10人死亡，年齡5至79歲，包括貝克的外父、姊夫、兒子、女兒，以及孫子等，屍體陸續於被焚毀的房子中找到，另有3名成人逃出生天。目擊火警的鄰居指，在房子迅速被火焰吞噬前，聽到有巨大爆裂或爆炸聲，亦有年輕人在房子門口尖叫「他們都死了（They’re all dead）」。

大火最終造成10人死亡，房子亦被焚毀。（網上圖片）

當局初步調查發現，火勢是「從門口開始燃燒」，懷疑事件可能不是意外，若確定有人故意縱火，會展開刑事調查，但強調確實原因仍在調查。賓州州長沃夫（Tom Wolf）則在Twitter表示，對慘劇感到「心碎」，又感謝趕到現場的救援人員。