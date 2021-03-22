中日混血兒成新晉賽車皇后　靚樣加曲線身材吸睛　1招貼相勁過P圖

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賽車除了比賽本身，賽車女郎亦是重要一環！中日混血兒「あのん」（IG：anon_551）出道不久就已經奪得去年（2020年）「日本賽車皇后大賞（日本レースクイーン大賞）」的最優秀新人獎，令追隨她的粉絲勁升。「あのん」早前在IG貼上加工照片，雖然遮蓋了身體，但相片卻令人超有遐想，效果比P圖更吸睛，引來大量粉絲讚好。

「あのん」是中日混血兒，以參加多項賽車皇后比賽的方式出道，之後更加入女團「Predia」進軍演藝界。（IG「anon_551」圖片）

早前在IG貼上加工照片，雖然遮蓋了身體，但卻令網民有無限想像空間。（IG「anon_551」圖片）

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「あのん」現年22歲，是中日混血兒，自小已經懂得中文及日文，就讀大學時更加主修英文，十分有語言天份。她最初以藝名「みかみ」參加各項賽車皇后比賽，至2019年底就改成現有名字，宣布加入偶像團體「Predia」進軍娛樂圈。「あのん」擁有標緻靚樣，而且身材充滿線條美，甫出道就立即引來注目亦相當合理！

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