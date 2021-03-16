台灣網紅1.73米高特點係超級長腿　大眼可愛瓜子臉走搞笑趣怪風！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-16 23:00

好身材可以由多個元素組成，長腿一樣可以令男士們神魂顛倒！台灣網紅李花fafa（IG：fafaa728）身高達到1.73米，自然擁有神級的超級長腿，而且身形亦都編向纖細，加上瓜子臉就成功跑出成為有超過38萬粉絲的網紅。

台灣網紅李花身高達到1.73米，自然擁有神級的超級長腿！（IG「fafaa728」圖片）

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李花來自台灣高雄，正就讀正修科技大學3年級。身材高挑的李花以長腿作為網紅的賣點之一，全身比例亦都十分理想，加上大眼可愛瓜子臉及一頭長長秀髮，相信會是很多男士心中的那一杯茶。李花雖然是網紅，但形象上卻以可愛搞笑為主，在IG上的打卡照很多都會擺出奇怪得令人哭笑不得的表情呢！

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