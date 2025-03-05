港鐵大媽搶位！強坐男童大髀逼讓座後續更衰　網民：不要怪人歧視

乘搭港鐵為了爭位坐可以去到幾盡？內地社交平台「小紅書」瘋傳1段影片，東鐵列車內有大媽為了搶佔座位給自己30歲兒子坐，竟然直接坐在小朋友大髀上，更幾乎全身壓在小朋友身上。最終大媽兒子似乎嫌擠迫站起來讓出座位，大媽才坐過一點「放過」小朋友，小朋友則依然面露笑容。



影片引起網民熱議，紛紛批評大媽行為離譜，「肉酸兼核突」、「原來真的還會欺負同胞小孩」、「好討厭，邊有咁賤㗎！」、「不要怪被人歧視」。亦有不少人讚賞小朋友保持笑容「EQ（情緒智商）」高，「小朋友倒是挺可愛的」。



內地社交平台「小紅書」瘋傳1段影片，東鐵列車內有大媽為了搶佔座位給自己30歲兒子坐，竟然直接坐在小朋友大髀上，更幾乎全身壓在小朋友身上。（影片截圖）

東鐵大媽坐小朋友大髀搶座位

乘搭港鐵不應用不文明手法搶位。有內地女日前於小紅書以「大媽為了擠港鐵，直接坐小朋友腿上」為題發布影片，指乘搭港鐵東鐵綫列車時，有大媽為了搶佔1個座位給自己30歲兒子坐，竟然直接坐在小朋友腿上，「關鍵座位是小朋友先佔的，年輕人站一下又怎麼了，還跟小朋友搶地鐵座位」。

影片見到，大媽幾乎全身壓在男童身上，相當擠迫。（影片截圖）

影片見到，大媽幾乎全身壓在男童身上，相當擠迫。（影片截圖）

幾乎全身壓向小朋友

從影片見到，拍攝者對面座位坐得密密麻麻，其中大媽坐在戴眼鏡的兒子和1名男童中間，幾乎全身壓在男童身上，相當擠迫，而拍攝者方向傳出女聲以普通話斥責：「哪有人這樣，把小朋友擠那邊。」

最終大媽兒子站起來讓出座位，大媽才坐過一點「放過」男童。（影片截圖）

最終大媽兒子站起來讓出座位，大媽才坐過一點「放過」男童。（影片截圖）

最終大媽兒子似乎嫌擠迫站起來讓出座位，大媽才坐過一點「放開」男童，而男童「解困」後，依然面露笑容，未有被大媽影響心情。

拍攝者：想翻白眼

樓主補充，「她（大媽）擠小朋友的位置叫她這個兒子過來坐，還好男子（兒子）後面起來站着了」。她不滿大媽行為，直指「我差點站起來罵了……無語，真的站1下會怎樣，遇到這些搶座位的就想翻白眼」。

網民看過影片紛紛批評大媽行為離譜。（小紅書）

網民批離譜：不要怪被人歧視

網民看過影片紛紛批評大媽行為離譜，「黐X線」、「真沒素質」、「好討厭，邊有咁賤㗎！」、「有些老人活到這歲數了已經天不怕地不怕了，臉皮比牆還厚」、「小時候在港鐵被這種老同胞擠過好幾次，原來真的還會欺負同胞小孩」、「咁坐法，肉酸兼核突」、「不要怪被人歧視」。

亦有不少人讚賞小朋友保持笑容「EQ（情緒智商）」高，「小朋友倒是挺可愛的」。