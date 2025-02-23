城巴阿婆逼讓關愛座： 唔識讓老人？港女霸氣KO　阿婆後續尷尬了

【讓座爭議／關愛座】關愛座只給長者使用？有港女於社交平台發文，指她於早上繁忙時間乘搭城巴E22往機場航天城（SkyCity）上班，坐在關愛座，詎料有1名老婦無位坐，便在她面對「單單打打」說「乜依家啲後生女唔識讓位畀啲老人家嘅咩……要啲老人家企成個鐘，腳痛㗎嘛」。她聞言不滿，霸氣1句反擊老婦，最終老婦「好冇癮咁企到東涌先有位坐」。



帖文引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「至憎呢啲唔係單單打打就係叫你起身讓畀佢坐嘅人」、「單單打打嘅一定唔會讓」、「妳夠膽同個老人家講呢番說話妳好厲害！」。



有港女於社交平台發文，指她被1名老婦「單單打打」逼讓座。（示意圖／資料圖片）

後生女坐關愛座 遭阿婆單打逼讓座：唔識讓位畀老人家？

關愛座讓座問題常惹關注。有港女2月18日於社交平台Threads發文，指早上繁忙時間乘搭城巴E22往機場航天城上班。樓主在九龍灣上車，坐在「最後一個」關愛座，詎料到達彩虹時，有1名年約60至65歲老婦上車，見到無位坐，就在站在樓主面前「自言自語」，抱怨「乜而家啲後生女唔識讓位畀啲老人家嘅咩，要啲老人家企成個鐘，腳痛㗎嘛」。

樓主霸氣反駁，成功令老婦無聲出。（示意圖／資料圖片）

後生女霸氣反駁KO：你畀2蚊我畀足全費！

不過港女聞言未有讓座，更霸氣反駁「你畀2蚊我畀足全費，你去旅行㗎，我一陣仲要返多9個鐘頭工呀，要有位坐搭的士啦！有錢去旅行唔係冇錢搭的士呀！」，然後繼續「扮瞓覺」，老婦則「好冇癮咁企到東涌先有位坐」。

網民看後議論紛紛，大讚樓主「做得好」。（示意圖／資料圖片）

網民讚做得好：單單打打一定唔讓

網民看後議論紛紛，大讚樓主「做得好」，「單單打打嘅一定唔會讓」、「至憎呢啲唔係單單打打就係叫你起身讓畀佢坐嘅人」、「我落車咪畀你坐囉，Sorry呀，我總站先落，你罰下企先啦」、「你本身有禮貌嘅人哋點會唔讓？佢咁好中氣明顯就唔係需要讓座嗁人，老唔係無禮貌嘅藉口，人哋攰唔通唔需要位置坐？」、「我地呢啲搭長途嘅見到真係好深同感受」、「對於妳夠膽同個老人家講呢番說話妳好厲害！」。

後生女留言回應

而樓主回覆留言時補充，平日通常坐巴士上層，當天人多無位坐才會坐關愛座，「本身返工已經早起身，攰到一個點，基本上搵到位即刻瞓，阿姐仲要喺到單單打打」。