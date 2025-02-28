老翁超市偷火鍋料！以Marker筆「塗黑微禿額」掩耳目　遭警逮慘了

台灣有超市發生盜竊案！當地有老翁為貪小便宜，到超市偷走1盒價值45元台幣（下同，約11港元）的火鍋料。不過他為了掩人耳目，竟以Marker（麥克筆）將微禿前額塗黑，企圖假扮真髮，惟偷竊過程早已被「天眼」拍下，當他準備步出店外時，店員隨即上前截停並報警。



警方拘捕老翁後有驚人發現，原來對方去年曾以同樣手法，到同一超市偷走商品得逞，今次因而重施故技，並想借Marker隱藏自己禿髮特徵，可惜仍被揭發；他目前涉嫌2宗竊盜案件，稍後將依《竊盜罪》移送地方檢署偵辦。



台灣有老翁到超市偷火鍋料，並以Marker塗黑微禿額頭，企圖掩人耳目。（網上圖片）

7旬老翁超市偷火鍋料 過程被「天眼」全直擊

綜合台灣媒體報道，事發於2月16日上午約11時，台北市74歲陳姓老翁於當地某超市，企圖偷走貨架上1盒45元台幣的北海翅火鍋料。從超市閉路電視畫面可見，老翁先是在超市閒逛一會，之後停在貨架前快速取走貨品，趁無人注意之際，再偷偷將貨品藏到隨身的斜背包。可惜偷竊過程早被店員發現，店員待老翁步出店外時，即上前將他攔下並報警。

老翁偷偷將貨品藏到隨身的斜背包內。（網上圖片）

老翁偷偷將貨品藏到隨身的斜背包內。（網上圖片）

Marker塗黑禿頭 佯裝真髮掩人耳目

警方到場拘捕老翁，帶回派出所後驚見他禿頭位置有麥克筆塗黑痕跡，進行比對後發現他原來去年12月，曾於同一超市以相同手法偷啤酒得逞，故今次再度前來犯案。不過他為隱藏自己前額禿髮特徵，竟異想天開以Marker將禿頭部份塗黑，試圖假裝成真髮掩人耳目。老翁目前涉嫌2宗竊盜案，之後將依《竊盜罪》移送新北市地方檢署調查辦理。

老翁去年12月曾於同一超市，以相同手法偷啤酒得逞，故今次再度前來犯案。（網上圖片）

（綜合）