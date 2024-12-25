同事偷聖誕禮物辯解「開玩笑」！計劃被毀想提告　網友提注意1事

聖誕節期間，不少人都會互相交換禮物。近日有網友發文，表示自己放在公司、準備要送給女友的禮物居然不翼而飛，直到他在大群組公開表示自己要調閱監視器（監控鏡頭）後才有人私訊他，表示這只是個「玩笑」，讓他相當氣憤。



原PO在Dcard發文，表示自己與女友約好在21號禮拜六晚上慶祝聖誕節，他提前準備了一個女友期望已久的限量款皮夾作為禮物，並將它放在辦公室的抽屜，但在禮拜五早上，他發現禮物居然消失不見了。

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原PO本想第一時間調閱監視器，但相關主管不在，因此他只能臨時去買另一個皮夾作為禮物。雖然女友依然說她很喜歡，但原PO知道她期待的是之前的那款，這讓他很愧疚。

禮拜天早上，原PO在公司五十多人的群組裡發了一條訊息，表示他放在抽屜裡的東西不見了，而他明天就會申請調閱監視器。訊息發出30分鐘後，群組成員全都已讀，群組內一片沉寂。

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直到接近中午，平時坐在原PO後面的同事才私訊他，「是我拿走的啦！想鬧你一下，賺很多齁，買那麼貴的，禮拜一就還你啦！」

原PO看到後十分氣憤，認為對方的「有趣」破壞了自己的計劃。原PO不想就這樣放過他，但他也不知道在對方表示要歸還的情況下是否還能提告。

文章引來大量網友留言，紛紛支持原PO報警：

「他私訊你就有紀錄，報警吧」、

「當下不告而取就是竊盜了，事後再承認不影響偷竊事實，直接報警，後面談和解的時候就看你自己了」、

「可以告偷竊啊，他有對話紀錄，還能調監視器，讓他嘗嘗什麼叫開玩笑」。



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也有網友提醒原PO小心對方歸還的是贗品：

「你要小心，他萬一換假貨給你」、

「請報警，請他賠錢全部金額。皮夾給他就算了，依照他這種品行，很有可能還你假的」、

「約他到櫃上還，當場驗真偽」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】