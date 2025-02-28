飛機女乘客揭前座台灣夫妻「偷毛毯」　藏冷帽中再放入背包極純熟

飛機提供的毛毯在抵達後，通常需要留在座位上，不可以擅自將它帶走。



有一名女網友搭乘星宇航空從日本返台，全程目睹前方夫妻拿了毛毯後，竟將其藏入背包中試圖帶下飛機，原PO當下立即告知空服員，不過不知道後續如何處理，她也在文中直呼：「真的超丟台灣人的臉！」

一名女網友搭乘星宇航空目睹前方台灣夫妻拿了毛毯後竟將其藏入背包中試圖帶下飛機。（Threads截圖）

拿了毛毯沒使用 先塞入帽中下機時再藏進背包（點圖放大瀏覽）：

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一名女網友日前在Threads上發文，表示自己常在網路上看到有人將機上毛毯帶回家，沒想到這次真的讓她遇到了。

原PO所搭乘的星宇航空是由日本返台，當時她全程目睹了前座的夫妻向空服員索取毛毯後，沒有拿來使用，而是偷藏在扶手的空隙中，再塞入冷帽裡面，趁其他乘客準備下機前，才將毛毯全部藏進隨身背包中。

原PO也補充，當下她和朋友假裝談論毛毯是否能帶走，以此「告誡」那對夫妻，沒想到對方只是回頭看了一眼，並交頭接耳地討論著，持續進行手邊動作，似乎對此提醒不以為意。原PO見狀只好告知空服員，請他們處理，後續發展如何，似乎尚未有回應，誇張行徑也讓她忍不住喊道：

真的超丟台灣人的臉！

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貼文曝光後，燃起一票網友的怒火：

「超可憐，家裡沒被子」

「也太貪心了，誇張」

「都有錢搭飛機出國了，是有這麼缺一條沒多少錢的毯子嗎？」

「應該把他的臉拍出來，真是沒水準」



也有不少人表示，自己從來不敢用機上的毛毯，竟然還有人會想帶回家：

「平時有人嘔吐什麼的，我們在機上都是用毛毯來擦的」

「毯子跟枕頭我都不用，因為每年搭機出差出遊4-50次，看過太多人把這2個東西鋪在地上當腳墊使用」

「怎麼會有人拿這種共用的東西，不覺得髒嗎？」



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