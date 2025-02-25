預算案01問卷結果│80%選高官議員減薪！21%認同調整2元乘車優惠

【財政預算案2025 / 01問卷調查 / 赤字 / 高官減薪 / 加稅】政府明日（26日）公布25/26《財政預算案》，財政司司長陳茂波預告，今年將推出加強版「財政整合」策略，在維持和改善民生服務同時，嚴格管控公共開支。

為了解市民對預算案的期望，「01研數所」昨日（24日）中午推出網上問卷，收集讀者意見。截至今午（25日）結果顯示，多達八成人認為政府問責官員、高級公務員、立法會議員應減薪節省開支。其次是全體公務員凍薪；政府引入AI人工智能，以減省行政開支和人手等。而對於調整2元乘車優惠、發債、削減資助大學撥款、減少派糖等做法，大家看法又是如何？即看問卷結果！



網上問卷於昨日中午12時半發布，截至今日中午共收到逾1,900個回應，讀者可最多揀選三項開源節流措施。當中有1,530人選擇「政府問責官員、高級公務員、立法會議員減薪」，比例高達80%。其次是「全體公務員凍薪」（830人選擇、比例為43%）、「政府引入AI人工智能，減省行政開支和人手」（522人選擇、比例為27%）、「擴闊稅基，例如開放NBA博彩、開徵消費稅等」（410人選擇、比例為21%）等。

新一份《財政預算案》周三（26日）發表，財政司司長陳茂波早前公開預算案演辭封面用上湖水藍色。（陳茂波網誌）

盛傳政府擬於預算案中提出調整2元乘車優惠，包括每程車費若超過10元，補貼車費由「2元變兩折」，引發社會關注。今次調查中有約兩成人認為做法有助政府解決財赤。陳茂波早前在網誌中曾提及，未來或增加發行較長期的債券來支持較長期工程項目，今次問卷中僅約210人選擇此項，比例約11%。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

