預算案2025｜機場離境稅$120加到$200 網民：開始多人北上搭飛機
撰文：喬納森
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政府面對千億赤字，財政預算案已列多項開源節流措施，其中一項就是2025/26年度第三季起增加機場離境稅，由120元增至200元，增幅達67%，預計可為政府帶來16億元的收入，並指估計對飛機乘客影響輕微。此外，政府同時研究向經陸路邊境管制站離境的私家車徵收200元，稱可增加10億元收入。
對於喜愛外遊或北上的市民，這些措施殺到埋身，引起不少網民熱議，有人表示「個頭話要谷旅遊，呢頭就加稅，叫人點嚟」、「比較下，深圳飛再抵啲」、「呢幾年開始多人上深圳搭飛機，咁搞香港機場咪仲拍烏蠅」不過有人認為「加到500蚊班人都會去旅行」，至於北上私家車增收費，有人認為「焗你坐高鐵」、「橋費300、稅200，仲貴過去台灣，港車北上末日」。
陸路離境私家車將徵收200元
財政司司長陳茂波今（26日）宣布，由2025/26年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入，估計對飛機乘客影響輕微。此外，政府同時研究向經陸路邊境管制站離境的私家車徵收200元，旅遊巴士和貨車等不受影響，稱可增加10億元收入。
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網民：比較下，深圳飛再抵啲
措施引來不少網民議論紛紛，對於機場離境稅多收80元，有人對些不滿，「個頭話要谷旅遊，呢頭就加稅，叫人點嚟」、「仲加C●S，香港坐飛機雜費已經超級高」、「會減少係香港嘅消費，填補返加咗嘅稅」。有人認為「比較下，深圳飛再抵啲」，「呢幾年開始多人上深圳搭飛機，咁搞香港機場咪仲拍烏蠅」。不過有人認為影響不大，「講真要飛嘅點會同你慳個一、二百蚊」、「就算加到$1,000都係照去日本」。
至於有可能多收北上港車200元，有網民認為「焗你坐高鐵」、「橋費300（港珠澳大橋收費）、稅200，仲貴過去台灣，港車北上末日」，但亦有人支持收新稅「星期六日同假期唔洗再塞橋過關，開心」。
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