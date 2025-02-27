Benz活春宮｜台停車場驚見下半身赤裸男女於車尾箱「打開門性交」
撰文：聯合新聞網
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網路上26日流傳一段影片，播放有輛平治（Mercedes-Benz／賓士）車尾箱掀開，有對男女赤裸下半身上演「活春宮」，並稱地點是台灣彰化某家大賣場地下停車場。
由於當時還有其他顧客，引發爭議。彰化警分局26日晚證實受理大賣場告發，警方將依車牌追查涉案男女身分，依妨害風化罪嫌偵辦。
彰化警分局證實，這段流傳的影片，發生地確實在彰化某大賣場地下停車場，時間是在23日晚間被拍攝到，大賣場當時仍在營業，因此停車場還有顧客在走動。
大賣場已向彰化警方告發當事人涉嫌妨害風化。
從影片中顯示，當時停在大賣場地下停車場的一輛平治車，掀開的車尾箱，有一對男女裸露下半身，無視周遭還有其他顧客，竟然在車尾箱做愛，車身搖晃不停，當時停車場內，還有小孩哭鬧聲。拍攝者還有多角度呈現。影片曝光後，引發網友們熱議。
網友紛紛留言：
「連房間錢都省下來了」
「他們是不是太無聊了 」
「果然是個狠角色」
「城裡人真會玩」
「看了好想吐」
彰化警分局表示，由於大賣場已經提告，警方將依車牌通知車主，進而追查出這兩名男女身分，依妨害風化罪嫌偵辦。
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