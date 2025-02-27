Benz活春宮｜台停車場驚見下半身赤裸男女於車尾箱「打開門性交」

網路上26日流傳一段影片，播放有輛平治（Mercedes-Benz／賓士）車尾箱掀開，有對男女赤裸下半身上演「活春宮」，並稱地點是台灣彰化某家大賣場地下停車場。



由於當時還有其他顧客，引發爭議。彰化警分局26日晚證實受理大賣場告發，警方將依車牌追查涉案男女身分，依妨害風化罪嫌偵辦。

網路流傳一段影片顯示一對赤裸男女在台灣停車場一輛平治打開門的車尾箱上演「活春宮」。（Threads影片截圖）

網路流傳一段影片顯示一對赤裸男女在台灣停車場一輛平治打開門的車尾箱上演「活春宮」。（Threads影片截圖）

網路流傳一段影片顯示一對赤裸男女在台灣停車場一輛平治打開門的車尾箱上演「活春宮」。（Threads影片截圖）

網路流傳一段影片顯示一對赤裸男女在台灣停車場一輛平治打開門的車尾箱上演「活春宮」。（Threads影片截圖）

網路流傳一段影片顯示一對下半身赤裸男女在台灣停車場一輛平治打開門的車尾箱上演「活春宮」。（Threads影片截圖）

彰化警分局證實，這段流傳的影片，發生地確實在彰化某大賣場地下停車場，時間是在23日晚間被拍攝到，大賣場當時仍在營業，因此停車場還有顧客在走動。

大賣場已向彰化警方告發當事人涉嫌妨害風化。

從影片中顯示，當時停在大賣場地下停車場的一輛平治車，掀開的車尾箱，有一對男女裸露下半身，無視周遭還有其他顧客，竟然在車尾箱做愛，車身搖晃不停，當時停車場內，還有小孩哭鬧聲。拍攝者還有多角度呈現。影片曝光後，引發網友們熱議。

網友紛紛留言：

「連房間錢都省下來了」

「他們是不是太無聊了 」

「果然是個狠角色」

「城裡人真會玩」

「看了好想吐」



彰化警分局表示，由於大賣場已經提告，警方將依車牌通知車主，進而追查出這兩名男女身分，依妨害風化罪嫌偵辦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】