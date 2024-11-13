課室活春宮｜女學生枱底「赤腳磨男友下體」 女老師：令我感衝擊
撰文：聯合新聞網
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近日，韓國社群媒體上一篇題為「作為老師，目睹學生親密接觸」的文章引起熱議。
根據《뉴스1（News1）》報道，這篇文章的發布者是一名在高中任教的20多歲女老師，文中指出，她最近經常在校園內看到學生們「過度親密」的場景，出手管教換來的卻是家長投訴，讓她傻眼之餘也大嘆「老師難當」。
模範生於課室與女同學親熱 老師制止反遭家長投訴 點圖放大閱讀：
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該名女老師寫道，學生正處於精力旺盛的年紀，對（異性）產生興趣和喜歡是不可避免的，然而近日卻目睹震驚一幕。
她分享，某天偶然瞥見班上孩子和女朋友在空無一人的教室裡讀書，但再透過窗戶仔細一看，卻發現課桌下方，女學生正光著腳，對著男學生的胯下磨蹭。
女老師補充道：
由於男學生是模範生，這更令我感到衝擊。
對於學生間有著「超乎想像」的親密舉動，儘管她內心有多次讓步，也試圖去理解學生，但仍認為在校園內有踰矩接觸有違禮教，因此仍私下找了2位學生並口頭制止。
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不料，該名女老師後來竟收到男學生家長的投訴，內容先是指稱自家小孩是模範生、學習表現很好，備受老師們喜愛，更反過來指責老師：
如果小孩因而發生了什麼不好的事，您要怎麼負責？
讓她坦言看到當下既無言又失望。
「作為老師遇到這樣的狀況，該怎麼做才是對的？」女老師在文末大嘆，現在的學生即使做錯事也不見悔意，如今就連家長也讓她感到「壓力山大」，更懷疑以後再有同樣狀況是否該視而不見。
對此，網友們也紛紛表示：
「家長的反應很荒唐」
「別管了，現在的孩子連父母都阻止不了，很多家長（女兒）懷孕了還埋怨老師」
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