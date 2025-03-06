情侶甜品店談分手！女方做這手勢求救　店員看懂秒報警救她一命

國際求救手勢，你我都要知！台灣有甜品店店主指，曾有情侶於店內談分手，有店員留意到2人離開時，女方做出「540」求救手勢，店員隨即向他請示是否需協助報警。他於是和店員「兵分兩路」，先是報警以及藉詞「信用卡結帳有點問題」為由拖延男方，待警察到場調查後，確認男方因有暴力行為，女生害怕不已被迫配合，終由警方護送她離開。女生事後更返回店內致謝，指已離開暴力情人。



店主盼望透過事件提醒民眾，日常如能提高警覺，或會留意到需要幫忙和求救的人，「妳我小小的舉動，可能拯救人的一生」。網民大讚樓主及店員機警，「你們很可能救了這女生一命」，亦有人覺得應多加宣揚求救手勢，「感謝分享，第一次知道有這個手勢」、「求救訊號要大大推廣，讓受害者跟大眾都清楚，以幫助那些受困已久的受害者」。



台灣有情侶於甜品店談分手，女方離開時做出「540」手勢，店員察有異即報警獲讚。（《現正分手中》劇照）

情侶甜品店談分手 女方離場做「540」求救手勢

該甜品店店主於threads發文，憶述數幾年前的某個下午，有一對情侶在店內疑似談論分手，其中男方表情時而激動時而冷酷，女方則「感覺比較弱勢」，似乎在擔心什麼。他表示，過了接近1小時，男方起來結帳，然後摟着女方腰間離去，但因為女方臉部表情有點奇怪，有眼利店員發現對方將手靠在腿邊，然後做出「540」求救手勢，隨即向他請示是否需要協助報警。

店主指，店員留意到男方摟着女方離開時，她將手靠在腿邊做出「540」手勢。（Canadian Women`s Foundation）

以「信用卡結帳問題」為由拖延男方 店員即報警

樓主聞言立刻請店員報警，同時跑出店外通知男方，並以「信用卡結帳有點問題，需重新刷卡」為由，請對方靜候幾分鐘。待警察到場後確認，女方原來因為男友有暴力行為，所以想要離開，但礙於男友強勢的態度，她害怕不已只能被迫配合，事件由警方護送女生離開作結。

女方事後到店內致謝 指已成功離開暴力情人

樓主續稱，事件過去約1個月，該女子前來店內向他們致謝，同時已離開那位暴力情人。樓主希望藉事件提醒社會上受害人，「適時的求救，及尋找協助是必要的」，忍讓和縱容只會讓自己處於弱勢，亦盼大眾日常提高警覺，或會留意到需要幫忙和求救的人，「妳我小小的舉動，可能拯救人的一生」。

樓主藉事件提醒大眾日常要提高警覺，或注意到需要幫忙和求救的人。（FB「貓空英雄館」截圖）

網民讚賞樓主及店員機警 及時拯救女生性命

帖文一出瞬間引來網民激讚，欣賞樓主和店員夠機警，「這是救人的善舉」、「還好你們看得懂540的含義」、「我覺得店長超帥！做事效率好高！」、「謝謝你們的細心與勇氣」、「你們很可能救了這女生一命」、「好人一生平安！」。

「540」求救手勢 你我都要知！

有留言則感激樓主分享事件，「長知識了」、「感謝分享，第一次知道有這個手勢」，認為類似的求救手勢必需讓社會大眾有更深認知，「說真的，要有更多人看懂540才行，不管男女」、「學會辨識540，救人救己」、「求救訊號要大大推廣，讓受害者跟大眾都清楚，以幫助那些受困已久的受害者」。

（threads＠davidhuang1206）