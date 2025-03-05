危險！港鐵站外傭「單手抓BB車」落扶手梯　港男勸搭升降機被無視

港鐵站內不時作出廣播，勸喻使用嬰兒車的人士乘搭升降機。不過，近日有港男於港鐵堅尼地城站目擊1名外傭推着嬰兒車打算乘搭扶手電梯，他好意勸告外傭應去使用升降機，但對方卻不領情，堅持使用扶手電梯。只見外傭將嬰兒車推上扶梯上，當時只單手抓着嬰兒車，讓車身向後傾，然後靠2個後輪作支撐。港男見到後直言「狀況有點危險」，故拍下照片放上網，希望提醒僱主教育外傭，避免憾事發生。



有港男於港鐵堅尼地城站目擊1名外傭推嬰兒車使用扶手電梯，當時只單手抓着嬰兒車，十分危險。（Facebook）

勸使用升降機被無視

該名港男在Facebook群組「西環變幻時」發帖，指日前中午時分於港鐵堅尼地城站B出口位置，見到1名外傭推着嬰兒車，內裏坐着1名女童，正準備搭乘扶手電梯，前往地鐵站乘坐列車。樓主即時出言制止，不過外傭並未理會，繼續推着嬰兒車使用扶手電梯，「我已叫她搭升降機，並出手攔截她，但她不聽，一意孤行」。

外傭單手抓着嬰兒車，令車身向後傾斜，僅靠2個後輪作支撐。（Facebook）

外傭彎腰單手抓着嬰兒車

從樓主拍攝的照片可見，該名外傭與嬰兒車相距13梯級，嬰兒車上有1名女童，而外傭正彎腰曲膝站在梯級上，身體前傾伸出左手抓着嬰兒車的把手，另1隻手拿着小物件輕搭在扶手上，並未能完全緊握。嬰兒車車身向後傾斜，僅靠2個後輪作支撐，看起來並不穩固，如外傭不慎鬆手，整輛嬰兒車恐直接滑落。另外，嬰兒車下方的梯級上有1名女子正低頭看手機。

樓主坦言「狀況有點危險」，故決定發帖，「希望她的主人會看到，好好教育她！也希望港鐵可派職員巡看！」。

樓主指為了安全，使用嬰兒車的人士應乘搭升降機。（資料圖片）

網民擔憂幼童及其他扶手電梯使用者

帖文引起網民熱議，不少人認為外傭這樣推着嬰兒車使用扶手電梯十分危險，若不慎發生意外，不但危及幼童，還可能令下方使用扶梯的途人受傷，「點會咁企法㗎！好危險」、「佢得對後轆支撐住架車」、「BB真可憐」、「我較擔心電梯下嗰位女士」、「有乜起事上嚟，條電梯嘅人隨時變成打保齡一樣，下面嘅人立即遭殃」、「出咗意外一句sorry，佢完全置身事外。講句唔好聽嘅小朋友唔係佢嘅，佢唔會肉赤」。

而令網民擔憂的是，這樣推嬰兒車或行李篋的人不在少數，「看過好幾個女傭都係咁，明明有𨋢在側都唔用」、「唔好講外傭，有啲父母都照咁做」、「一大堆港媽都係咁，係要出過事先怕」、「見過遊客甩手，成個喼掉落電梯，好彩嗰陣下面無人」。

（Facebook）