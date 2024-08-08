媽媽推BB車搭港鐵疑衝門！嬰兒連車獨留車廂　暖心大叔咁做獲讚

乘搭港鐵時要留意關門響號提示，切勿衝門，尤其是推着嬰兒車（BB車）的家長！小紅書日前熱傳，有推着BB車的媽媽，在港鐵東鐵綫列車提示將關門時施施然推着BB車想上車；惟車門正在關上之際，BB車仍在月台及車廂之間，即將被車門「夾到」，幸有好心大叔乘客立刻把BB車拉入車廂，才避免嬰兒被夾到，但該名媽媽則被分隔留在月台。列車隨即開出，大叔乘客即時幫忙照顧和安撫BB車上嬰兒，直到下1站將BB車推到月台交給港鐵職員處理。



事件引來網民熱議，紛紛讚該名大叔乘客是「暖男」，亦有不少人批評相關媽媽離譜，「成件事都幾黐線」、「港鐵嗰度車門夾落嚟啲力真係唔係人咁品，佢唔係當佢個BB車係坦克車，諗住可以擋住道門呀嘛！」；但也有大批網民認為相關媽媽未必想「衝門」，「唔好一面倒睇件事先得，車廂同埋月台有條罅，個車轆（BB車）喺條罅度卡住咗，真係要啲時間，真係唔一定係衝門」、「啲時間（關門）係夠正常人出入，但絕對唔夠推BB車媽出入！」。



小紅書日前熱傳，指有1名媽媽在東鐵列車提示將關門時推着BB車想上車，最終「人車分隔」，嬰兒連車獨留車廂，幸好有好心大叔乘客幫忙照顧。（小紅書）

有乘客日前在小紅書以「香港東鐵綫寶寶進地鐵，媽媽被拒門外」為題發文講述事件，指當晚9時乘搭東鐵綫車列到羅湖，有推着BB車的媽媽在車門關上時趕不及上車，只有BB車成功進入車廂，媽媽則留在月台，「此時此刻寶寶的媽媽應該很着急，寶寶被推進地鐵門的那一刻，門關上了，媽媽還沒進來」，幸虧有港鐵工作人員積極協調。

從樓主上傳照片見到，當時有戴鴨嘴帽、穿黑衣上衣的大叔乘客幫忙看守BB車，與車上嬰兒對望，手部有動作，估計正在安撫嬰兒。另1張照片則見到大叔乘客及BB車已下車，有港鐵職員到場處理。

照片見到，大叔乘客正幫忙照顧嬰兒。（小紅書）

大叔乘客幫忙照顧和安撫嬰兒，直到下一站把BB車推到月台，交給港鐵職員處理。（小紅書）

好心男乘客：媽媽施施然想上車 BB車險被夾

有自稱是該大叔乘客的網民發文表示，當時列車已廣播及響號提示關門，相關媽媽卻「施施然咁諗住上車」；到列車關門時，BB車仍在月台及車廂之間，為免BB車被夾，他即時把BB車拉入車廂，媽媽與「三姑六婆」則呆呆地站在月台。由於列車開動，他唯有幫忙照顧和安撫嬰兒，直到下一站把BB車連子孩交給港鐵職員處理。

有乘客日前在小紅書以「香港東鐵綫寶寶進地鐵，媽媽被拒門外」為題發文講述事件。（小紅書）

事件引來網民熱議，紛紛讚大叔乘客是「暖男」、「好彩有你」。亦有不少人批評相關媽媽離譜，「成件事都幾黐線」、「生仔都應該要考牌」、「所以阿媽拎架bb車連B擋門？」、「港鐵嗰度車門夾落嚟啲力真係唔係人咁品，佢唔係當佢個BB車係坦克車，諗住可以擋住道門呀嘛！」、「全是呢個媽媽責任，冇得怪任何人，港鐵關門前會響號，唔通全車人等佢推BB車嗎？」。

（資料圖片）

但也有大批網民認為相關媽媽未必是想「衝門」，「唔好一面倒睇件事先得，車廂同埋月台有條罅，我都試過推BB車喺嗰條罅度卡住咗上唔到車就閂門，個車轆（BB車）喺條罅度卡住咗，真係要啲時間，真係唔一定係衝門」、「啲時間（關門）係夠正常人出入，但絕對唔夠推BB車媽出入！」、「其實港鐵的小心車門提示，好多時乘客未落晒車就響！根本好多時都唔夠時間上車」、「啲時間係夠正常人出入，但絕對唔夠推BB車媽出入！」、「原來咁多人都試過，我試過幾次係一嘟就直接關門，完全冇心理準備」。