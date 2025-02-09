婆婆扶手電梯上跌倒！途經母女無反應　港女急奔按停　揭冷漠內情

用一根指頭或許已能救人！近日有女生遇到1名婆婆在扶手電梯中段處跌倒，同行家人即時大聲呼救，希望下方一對母女途人幫忙按下電梯底部的「緊急停止」按鈕，但對方卻毫無反應。女生即時從遠處跑來幫忙按停電梯，正欲斥責那對母女之際，才發現對方原來不懂廣東話，也不知道電梯有停止按鈕。



帖文引起網民熱議，除有人表揚樓主機敏善良外，亦有不少網民望大眾有危機意識，別只顧低頭看手機，隨時發揮守望相助精神。



有女生遇到1名婆婆在扶手電梯跌倒，同行家人即時呼救，希望下方一對母女幫忙按下電梯底部的「緊急停止」按鈕，但對方卻毫無反應。（示意圖／資料圖片）

該名女生在社交平台Threads上發帖，指日前於將軍澳遇到1名婆婆使用扶手電梯時摔倒，當時婆婆與同行家人已處於電梯中段，而電梯下方有一對母女正途經。婆婆的家人於是大聲呼救，請對方幫忙按下電梯底部的「緊急停止」按鈕，惟該對母女卻沒有反應，「佢啲家人係咁叫地下嗰對母女幫手撳停個電梯，竟然冇人幫手」。

途人母女未有幫忙 女生急奔上前相助

距離電梯甚遠的樓主亦聽到3次呼救，於是馬上跑過去按停扶手電梯。她透露當時情況頗為危急，「成條扶手電梯其實係得個阿婆同佢家人，阿婆個頭係好接近扶手電梯嗰個縫，呢個情況下真係只可以暫停，因為有機會攝住頭髮」。隨後她想責備該對不幫忙的母女，卻發現對方原來初來香港，「廣東話都講唔正，仲要佢唔知道乜嘢係緊急掣」。

樓主甚是無奈，並表示「其實我覺得如果你真係唔識或者唔知要點做，可以幫手叫附近嘅人幫手，而唔係企喺度，不知所措咁。無知係無罪嘅，但係將個求救訊息spread（傳）開去都做到啩」。

原來該對母女不幫忙是因為不懂廣東話，也不知道電梯有停止按鈕。（《親親我好媽》劇照）

網民望大眾有危機意識

有網民讚揚樓主熱心助人、反應迅速，「好彩有你在現場撳停咗個掣」。亦有人認同樓主，認為若自己未能幫忙，亦可找人相助，「咪係，個個人隨便都單手做到啦」、「連啲香港人都係咁㗎！好似食花生同傻仔咁企喺度㗎！」。

另有網民提及一些涉及扶手電梯的意外，並指語言不通也不應成為採取緊急措施的限制，希望大眾能知道扶手電梯緊急停止掣所在，「聽唔明、完全唔融入係一個問題，冇常識唔識撳緊急掣又係一個問題」、「依家個個都淨係識望住部電話，又無危機意識，真係不知所謂」。

（Threads）