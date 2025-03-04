搭的士遺銀包！司機見內藏地址上門歸還　網民激讚：的士界清泉！

路不拾遺是美德，而他把失物送上門，實在值得表揚！有女網民於社交平台發文，指奶奶早前搭的士時，疑因付款後未有拉好衫袋拉鍊，所以掉了銀包，故於網上發帖，希望有好心人拾到能聯絡她歸還。意外的是，在她發文不足1小時，接載奶奶的的士司機因看到銀包內藏地址，主動把銀包送上門歸還，奶奶感激不已便給予500元報酬，樓主更公開表揚對方，「真係非常感謝你，好人一世平安」。網民大讚的士司機為人老實，形容是「的士界清泉」、「呢個年代唔係個個人肯路不拾遺」。



有女網民指奶奶搭的士遺留銀包，司機見銀包內藏地址即上門歸還，於是公開表揚對方。（示意圖／資料圖片）

奶奶乘搭的士 付款時不慎遺留銀包

「真係好感恩」，事主的媳婦在threads發帖，分享遇到路不拾遺的士司機經過。樓主於周五（2月28日）晚上近8時30分發文，指奶奶搭乘的士期間遺失銀包，相信是付款後將銀包放衫袋，因未有拉好拉鍊便下車，加上她當時拿着許多東西，估計銀包應該掉在座位或車廂地下。

樓主表示，雖然奶奶未為意車牌，但肯定是男司機，而她當時在荃灣千色匯上車，於葵涌梨木道寧峰苑對出斜路下車，由於她已相約「老友記」翌日報旅行團，盼望有好心人撿到銀包，可以聯絡她並歸還。

樓主奶奶付款後將銀包放衫袋，未有拉好拉鍊便下車，因而遺留銀包。（threads截圖）

的士司機見銀包內藏地址 即上門歸還

令她驚喜的是，在她發文不足1小時，突然有人按門鈴，原來是接載奶奶的的士司機，因看到銀包內的地址，於是上門歸還。樓主指奶奶非常感激對方，所以送贈500元報酬，失而復得後更「眼濕濕」，笑稱「今晚瞓得着」。樓主同時大讚的士司機好人，遂在網上公開表揚，「真係非常感謝你，好人一世平安」。

的士司機上門歸還銀包。（threads圖片）

網民大讚的士司機：的士界清泉

網民看過帖文後，都大讚的士司機樣貌「敦厚老實」，「第一次覺得的士佬好人」、「呢個年代唔係個個人肯路不拾遺」、「咁誠實嘅的士大哥，宜家真係世間少有，祝福他身體健康，路路亨通」、「的士界清泉」。另有人欣賞樓主和奶奶存感恩的心，「$500的確值得擁有，又肯犧牲休息嘅時間特登送過嚟」、「呢啲司機先值得嘉許，坐佢車願意畀貼士」。

（threads＠kkatyliu）